Foligno | donna di 42 anni muore precipitando dalla finestra di casa | indagato il compagno

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Mistero aper la morte di Isolina Boschi, 42, precipitataal terzo piano dell'edificio in cui abitava col fidanzato. Quest'ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario come atto dovuto: nessuna ipotesi è esclusa, si attendono i risultati dell'autopsia per vederci chiaro.

GiornalePlus : Foligno, donna morta giù dal balcone: indagato il fidanzato - DIndipendente : Foligno, donna morta giù dal balcone: indagato il fidanzato - GiornalePlus : Foligno, donna morta giù dal balcone: indagato il fidanzato -