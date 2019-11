Foie gras rimosso da tutti i supermercati italiani Solo un marchio ci deve ancora una

New York mette al bando il Foie gras : 2mila euro di multa a chi continuerà a venderlo : Il Comune di New York ha deciso di mettere al bando la vendita di foie gras a partire dal 2022: il prodotto si ottiene alimentando forzatamente oche e anatre affinché il loro fegato ingrassi e diventi pronto ad essere lavorato e venduto in supermercati e ristoranti. Chi non rispetterà il divieto riceverà multe salatissime.Continua a leggere

Il Foie gras è fuori legge a New York : New York mette fuori legge il foie gras. Il consiglio comunale ha approvato la proposta che vieta la vendita del prodotto, icona della cucina francese. I ristoranti o rivenditori di beni alimentari che violeranno il divieto a New York rischiano ora una multa fino a 1.000 dollari e la condanna a un anno di carcere. La delibera del consiglio comunale newYorkese era attesa: non vi erano dubbi alla vigilia sull'esito del voto; la maggioranza ...

Foie gras : New York lo mette al bando : NO // MARCO SACCO (Piccolo Lago) SI' // LUIGI TAGLIENTI (Lume)SI' // CHICCO CEREA (Da Vittorio)NO // ANDREA BERTON (Ristorante Berton)FORSE // NADIA SANTINI (Dal Pecsatore)SI' // GIANCARLO PERBELLINI (Casa Perbellini) Sì // ENRICO CRIPPA (Piazza Duomo)NO // PIETRO LEEMANN (Joia)Sì // ANTONIO GUIDA (Seta del Mandarin Oriental)SI' // CLAUDIO SADLER (Sadler Ristorante)Niente più Foie gras a New York: dal 2022 il pregiato fegato grasso d’oca ...

