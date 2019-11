Fioretta Mari | A 18 anni un prete ha tentato di violentarmi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) GiNencini Ospite di Storie Italiane, l'attriceha rivelato di aver subito una molestia da unimportante quando aveva 18: "Ho denunciato ma è stato insabbiato tutto" Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, l'attriceha rivelato di aver subito un tentativo di molestie da parte di un noto prelato quando aveva 18: "Ho denunciato ma è stato insabbiato tutto". "Non è una cosa che mi fa piacere ricordare", esordisce la donna, nota al grande pubblico per essere stata insegnante di recitazione in diverse edizioni di Amici dia De Filippi. Rivolgendosi a Eleonora Daniele,rivela: "Era unimportante - non ti dico neanche la città - conosciuto, amico di tutti i pezzi grossi, sindaci, prefetti. Io allora avevo 18, non ero ancora maggiorenne perché si diventava maggiorenni a 21". L'attrice specifica ...

storie_italiane : 'A 18 anni un prete ha tentato di violentarmi' @FiorettaMari a #storieitaliane @eleonoradaniele - eleonoradaniele : Fioretta Mari/ “Un prete ha tentato di violentarmi ma è stato insabbiato tutto” ?@storie_italiane? - franco_sala : RT @Unf_Tweet: #FiorettaMari a #StorieItaliane, distrutta dalla tentata violenza di un prete -