Fifa 20 | disponibile la SBC della MBS Pro League saudita

Fifa 20 : patch 1.09 disponibile! : EA Sports ha rilasciato il 19 novembre un nuovo aggiornamento, la patch 1.08, per Fifa 20, disponibile prima su PC e, dal 27 novembre come patch 1.09 anche su Xbox e PS4. Da sottolineare che il 26 novembre, sempre e solo per PC è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che serve a risolvere dei […] L'articolo Fifa 20: patch 1.09 disponibile! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : disponibile la SBC della Serie A : EA Sports ha attivato nella serata del 26 novembre le sfide creazione rosa dedicata alla Serie A, ossia il massimo campionato italiano Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui […] L'articolo Fifa 20: disponibile la SBC della Serie A proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : disponibile la SBC della Liga Nos : EA Sports ha attivato nella serata del 25 novembre le sfide creazione rosa dedicata alla “Liga Nos”, ossia il massimo campionato portoghese Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui […] L'articolo Fifa 20: disponibile la SBC della Liga Nos proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : disponibile la SBC della MLS : EA Sports ha attivato nella serata del 21 novembre le sfide creazione rosa dedicata alla “MLS”, ossia il massimo campionato nordamericano Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui ci […] L'articolo Fifa 20: disponibile la SBC della MLS proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Gnabry POTM Ottobre Bundesliga. SBC disponibile. Le soluzioni! : Serge Gnabry è il POTM di Ottobre della Bundesliga per le sue prestazioni nel corso del mese precedente. Gnabry ha superato la concorrenza di: Hubner Kostic Lewandowski Goncalo Paciencia William Il calciatore tedesco ha ricevuto in Fifa 20 una card con valutazione 87 disponibile tramite SBC Tre le sfida da completare. LA SBC,rilasciata il 19 […] L'articolo Fifa 20: Gnabry POTM Ottobre Bundesliga. SBC disponibile. Le soluzioni! ...

Fifa 20 : patch 1.08 disponibile su PC! : EA Sports ha rilasciato il 19 novembre un nuovo aggiornamento, la patch 1.08, per Fifa 20, disponibile prima su PC ed in arrivo su Xbox e PS4 A breve vi forniremo la lista completa delle modifiche apportate fra cui sono da segnalare: Miglioramenti per tiri e passaggi in determinate situazioni Miglioramento del cambio giocatore, in […] L'articolo Fifa 20: patch 1.08 disponibile su PC! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Toko-Ekambi è il POTM de La Liga di ottobre! SBC disponibile : Toko-Ekambi è il POTM di ottobre de La Liga come annunciato pochi minuti fa da EA Sports! A partire da quest’anno infatti anche per il massimo campionato spagnolo verrà rilasciata una speciale card dedicata al giocatore del mese, premio istituito nella stagione 2013 Il calciatore del Villareal, ha dunque ricevuto in Fifa 20 una card con […] L'articolo Fifa 20: Toko-Ekambi è il POTM de La Liga di ottobre! SBC disponibile proviene da ...

Fifa 20 : Thiago Silva è il POTM della Ligue 1 di ottobre! SBC disponibile : Thiago Silva è il POTM di ottobre della Ligue 1 come annunciato pochi minuti fa da EA Sports e dalla UNFP, l’associazione francese dei calciatori professionisti . A partire da quest’anno EA Sports, rilascia anche per questo campionato una speciale card dedicata al giocatore del mese del campionato francese! Il calciatore brasiliano del PSG, che ha […] L'articolo Fifa 20: Thiago Silva è il POTM della Ligue 1 di ottobre! SBC ...

Fifa 20 : patch 1.07 disponibile! : EA Sports ha rilasciato il 5 novembre un nuovo aggiornamento, la patch 1.07, per Fifa 20, disponibile prima su PC e dal 12 novembre su Xbox e PS4 Di seguito le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile su PC ed è in arrivo su PS4 ed […] L'articolo Fifa 20: patch 1.07 disponibile! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Vardy è il POTM di ottobre della Premier League! SBC disponibile! : Jamie Vardy è il vincitore del POTM di ottobre della Premier League! Il giocatore del Leicester si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Grealish Gundogan Henderson Tielemans Willian Il vincitore del POTM di ottobre della Premier League, come accaduto in passato, ha ricevuto una speciale card in Fifa 20 ottenibile […] L'articolo Fifa 20: Vardy è il POTM di ottobre della Premier League! SBC ...

Fifa 20 : patch 1.07 disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato il 5 novembre un nuovo aggiornamento, la patch 1.07, per Fifa 20, disponibile al momento solo su PC. Oltre 2 i giga da scaricare su Windows Non sono ancora state diffuse le note di rilascio con le modifiche apportate. Aggiorneremo questo articolo non appena EA Sports fornirà maggiori informazioni. L'articolo Fifa 20: patch 1.07 disponibile su PC proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : disponibile la SBC della Ligue 1 : EA Sports ha attivato nella serata del 4 novembre ottobre le sfide creazione rosa dedicata alla “Ligue 1”, ossia il massimo campionato francese Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in […] L'articolo Fifa 20: disponibile la SBC della Ligue 1 proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : disponibile la SBC della Chinese Super League : EA Sports ha attivato nella serata del 23 ottobre le sfide creazione rosa dedicata al campionato “Chinese Super League”, ossia il massimo campionato cinese Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, […] L'articolo Fifa 20: disponibile la SBC della Chinese Super League proviene ...

Fifa 20 : patch 1.06 disponibile. Ecco le modifiche apportate : EA Sports rilascerà a breve un nuovo aggiornamento, la patch 1.06, per Fifa 20, prima su PC, il 29 ottobre, e successivamente anche su console PS4 ed Xbox il 30 ottobre Qui di seguito le note di rilascio apportate numerose modifiche al gameplay, aggiunti i volti di 37 giocatori e risolti numerosi bug, […] L'articolo Fifa 20: patch 1.06 disponibile. Ecco le modifiche apportate proviene da FUT Universe.