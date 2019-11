Ferrovie dello Stato si aggiudica l' Alta velocità in Spagna | vinta la gara per due tratte

Assunzioni Ferrovie dello Stato : oltre 100 posti liberi per giovani laureati e diplomati : Il team di Ferrovie dello Stato continua a crescere e ad inglobare sempre più giovani che cercano lavoro. Per il 2019 erano previste circa 4000 Assunzioni tuttavia, a causa di un'effettiva necessità, Trenitalia ha assunto ben 5.724 risorse. Attualmente il gruppo di Fs ricerca altro personale per un totale di oltre 100 posti liberi per lo più in in Trentino Alto Adige, ma ci sono possibilità anche in Lazio e Liguria. Per alcune figure è richiesta ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019-2020 : 400 posti - i requisiti richiesti : Assunzioni Ferrovie dello Stato 2019-2020: 400 posti, i requisiti richiesti Ferrovie dello Stato assumerà diverse persone entro la fine dell’anno. Nel 2019, fino a questo momento, sono state assunte circa 1.750, che arriveranno a oltre 2.000 entro dicembre. Tutto rientra nel piano Assunzioni quinquennale, che prevede ben 15 mila reclutamenti. Per la fine del 2019, invece, saranno 400 i posti disponibili, come riporta la Fit-Cisl. ...

Bologna - bando Ferrovie dello Stato per 15 borse di studio : cv entro il 25 novembre : Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane rende noto che sono state aperte le iscrizioni alla scuola di alta formazione in ingegneria dei sistemi per la mobilità integrata, infrastrutture, segnalamento, ICT, big data e management dei programmi presso l'Alma Mater studiorum Università di Bologna. Per tale corso sono stati messi a disposizione 35 posti e decretate sino a 15 borse di studio del valore di 800,00 euro destinate ai primi studenti ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane per specialista : candidature entro il 19 novembre : Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane ricerca profili qualificati per ricoprire la funzione di specialista personale, bilancio e fiscale. Il candidato deve essere in possesso di una laurea in materie economiche e conoscere il CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale. La persona selezionata verrà inserita nella sede lavorativa di Bluferries di Messina. Qualifiche professionali I candidati ideali possiedono un'eccellente ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane : domande entro novembre-dicembre : Nuove ricerche in corso nel Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane destinate ad un network operations center assistant (assistente di centro operativo di rete) in possesso del diploma tecnico e della laurea triennale nel settore digitale, della comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM, da assegnare nella sede di lavoro di Metropark S.p.A. di Roma. Un'altra offerta è rivolta a quattro ingegneri gestionali con gli incarichi di uno ...