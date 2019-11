Fedez e Chiara Ferragni | paura per Leone | “Pomeriggio al pronto soccorso”

Fedez e Chiara Ferragni - incidente domestico per il figlio Leone : "Ora sta bene ma ho perso 20 anni di vita!" : Disavventura a lieto fine e tanto spavento per Fedez e Chiara Ferragni.L'imprenditrice e social influencer, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, infatti, insieme al marito Fedez, ha raccontato nei dettagli, ai suoi oltre 17 milioni di follower, l'incidente domestico capitato al piccolo Leone.prosegui la letturaFedez e Chiara Ferragni, incidente domestico per il figlio Leone: "Ora sta bene ma ho perso 20 anni di vita!" pubblicato ...

Chiara Ferragni e Fedez bacio appassionato - ma il dettaglio hot alle spalle non sfugge ai più attenti : Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae mentre sta per scambiarsi un bacio con Fedez. I due sono teneramente abbracciati, l’uno di fronte all’altra, ma alle loro spalle c’è uno strano dettaglio che distoglie l’attenzione dei fan. “In tutto questo, dietro c’è un c**o” nota qualcuno. “Solo io ho notato la “statuina” dietro a destra?” chiede ironicamente un altro utente. L’oggetto incriminato rappresenta un fondoschiena ...

Chiara Ferragni e Fedez - lo scatto sexy scatena tutti : “Secondo figlio in arrivo?” : Il desiderio di un altro figlio non è mai stato nascosto da Chiara Ferragni e Fedez che, con uno degli ultimi post social, hanno scatenato il web che ha iniziato a chiedersi se fossero iniziati i “lavori” per l’arrivo della cicogna. Non è la prima volta che la Ferragni alimenta i rumors su una presunta seconda gravidanza e, ogni volta, lei o il marito hanno ironizzato sulle ipotesi degli utenti della rete smentendo, con un sorriso, tutti i ...

Fedez e Chiara Ferragni fanno la pole dance ma lui si infortuna : I Ferragnez sembra abbiano sviluppato una nuova passione che, ovviamente, hanno deciso di condividere sui loro profili social. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di provare una lezione di pole dance di coppia, una disciplina che sta riscuotendo un successo sempre maggiore e che, a quanto pare, ha stregato l'imprenditrice digitale. Non è la prima volta che Chiara Ferragni mostra una lezione di pole dance. Nelle scorse settimane aveva già ...

Chiara Ferragni e Fedez - red carpet in via della Conciliazione - a Roma. Ecco cosa è successo : : Capelli raccolti in una coda, abito lungo nero con spacco vertiginoso dello stilista Giambattista Valli e trucco fucsia da gran sera. Chiara Ferragni è arrivata così stasera sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione per la première di ‘Unposted’, il film su di lei girato della regista Elisa Amoruso e presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo aver percorso il suggestivo tappeto rosso di via della ...

“L’ha fatto di nuovo!”. Chiara Ferragni - ogni anno da 17 anni. E ora lo fa anche Fedez : Una tradizione di famiglia è pure sempre una tradizione. Se poi va avanti d 17 anni è quasi un obbligo, un po’ come la cena della vigilia di Natale. Parliamo di Chiara Ferragni, che come molti follower sapranno già, vola a Eurodisney con tutta la sua famiglia, ora allargata. Chiara lo fa da ben 17 anni: la vacanza nel parco dei divertimenti per la fashion blogger e i suoi cari è un appuntamento fisso. La prima volta a Eurodisney è stata nel ...

Eurodisney - Chiara Ferragni scoppia a piangere all’improvviso guardando un video. Fedez : “Ma ce la fai? : Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Eurodisney con tutta la famiglia al seguito, compreso ovviamente il piccolo Leone. A un certo punto però, l’influencer è scoppiata a piangere senza un’apparente ragione. O meglio, il momento era molto romantico e probabilmente ricco di ricordi: lei e Fedez stavano infatti guardando i cartoni animati della Disney proiettati sul castello della Bella Addormentata. ...

Chiara Ferragni di nuovo nuda - i fan : Cosa ne pensa Fedez? : Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti del momento. Non solo è la influencer numero 1 in Italia, ma la Ferragni è anche tra le prime nel mondo e il suo seguito di follower aumenta ogni giorno sempre più. Dopo aver sbancato al botteghino italiano con il suo docu-film, Chiara è volata a New York per la première, in modo da presenziare alle proiezioni e rispondere alle domande di fan e giornalisti. Tuttavia, ...

Fedez e Chiara Ferragni denunciano un follower di Instagram per un motivo grave : Fedez e Chiara Ferragni denunciano un follower dopo aver ricevuto insulti gravissimi su Instagram. La fashion blogger ha raccontato l’episodio nelle Stories postando anche il messaggio incriminato pieno di cattiverie e parolacce rivolte anche al piccolo Leone, figlio della coppia. Da tempo la Ferragni è costretta a fare i conti con una schiera di haters sempre più violenti e aggressivi. Lei, proprio come Giulia De Lellis, Barbara ...

Chiara Ferragni posta la foto nuda con l’orsetto - followers furiosi : «Fedez è fiero di te?» : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, la foto nuda con l’orsetto. Fan furiosi: «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così. L’influencer più famosa del mondo – a New York per la presentazione del suo documentario – ha appena postato uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez appare senza veli, coperta solo da un tenero orsetto di peluche. E i commenti non si sono ...