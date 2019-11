Federico Fashion Style | la confessione sulla figlia Sophia Maelle | “Ho sofferto molto per

Esce il primo libro di Federico Fashion Style “Il Salone delle Meraviglie” : E’uscito in tutte le librerie d’Italia il primo libro di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, il Parrucchiere delle Dive, in cui si racconta ne “Il Salone delle Meraviglie” edito da Rizzoli. Sull’onda del successo dell’omonimo programma in onda su Real Time, Federico Lauri attraversa la sua carriera, dal suo primo Salone di Anzio alla popolarità mediatica, tra le pagine di una biografia che ne racconta la passione ...

Giulia De Lellis sfoggia un nuovo look : è firmato Federico Fashion Style : Giulia De Lellis è tra i personaggi del momento. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ è appena uscito ed è già un successo. Un successo enorme, nonostante sia in tutte le librerie di Italia da pochissimo, ovvero dal 17 settembre. Il libro, scritto dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne con l’aiuto di Stella Pulpo, è già primo nella classifica vendita Amazon grazie agli ordini arrivati online.\\La De Lellis, ...

Chef Rubio accusa Federico Fashion Style di razzismo : “Fai la vittima per raccogliere like” : Il noto hair stylist ha denunciato tra le lacrime il furto del suo orologio, sostenendo di essere stato rapinato da un "tizio nigeriano" (ma in un video ha parlato di "due marocchini"). Immediate le accuse di razzismo, con l'intervento dello Chef Gabriele Rubini: "Come sapevi che era nigeriano?". In un post e in alcuni video, Federico Lauri è scoppiato a piangere disperato, lamentando che il prezioso orologio gli era stato regalato dall'amica ...

Federico Fashion Style aggredito da un nigeriano. Ma Chef Rubio lo attacca : Concitato racconto di Federico Fashion Style a cui è stato rubato il Rolex in centro a Milano. Lui sostiene fosse un Nigeriano, ma il web si divide e Chef Rubio lo attacca. E’ ancora sconvolto Federico Lauri, per tutti meglio conosciuto come Federico Fashion Style, l’hair Style del noto programma “Il salone della meraviglie”. Secondo il suo racconto è stato aggredito da un nigeriano, che le ha portato via il Rolex che aveva al ...

Tutto gratis! Tina Cipollari cambia look e si affida a Federico Fashion Style : Le vacanze per Tina Cipollari sono cominciate da un po’. Uomini e Donne è andato infatti in pausa estiva da circa un mese e la bionda opinionista e spalla di Gianni Sperti, dopo essere stata al centro del gossip per le dichiarazioni sull’ex marito Kikò Nalli e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo, si gode l’estate. Al suo fianco c’è Vincenzo Ferrara, il ristoratore poco più giovane di lei e proprietario a Firenze della nota ‘Osteria del ...

Federico Fashion Style nella bufera dopo uno scontrino da oltre 3000 euro : L’hairstylist Federico Fashion Style ora si trova nel bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente ...

Fare il parrucchiere conviene! 3.550 euro al Salone Federico Fashion Style : Federico Fashion Style è senza dubbio il parrucchiere più richiesto del momento e, come ogni persona di successo, attira complimenti ma anche innumerevoli critiche. Nelle ultime ore è stato travolto dalle polemiche dopo che una cliente ha postato sul web la foto dello scontrino ricevuto al termine della sua visita al Salone delle meraviglie. La cifra indicata è da capogiro, supera infatti i 3.000 euro e ha scatenato gli utenti dei social. ...

Federico Fashion Style è gay? Il parrucchiere dei vip racconta tutto : “Federico Fashion Style gay” è una delle frasi più ricercate su Google nelle ultime settimane. Si tratta ovviamente di uno dei parrucchieri più famosi d’Italia, protagonista dello show Il Salone delle Meraviglie in onda su di Real Time. Federico Lauri, questo il vero nome del noto coiffeur di Anzio, è un imprenditore italiano che ha aperto numerosi centri di bellezza fra Milano e Roma. Grazie alla sua creatività e maestria nelle ...