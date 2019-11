Fare scorta di Vitamina D | ridurre lo stress | stimolare la serotonina | per raggiungere

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una bella camminata ha un effetto benefico sulla nostra salute anche se fa freddo: anche col freddo autunnale o in pieno inverno, uscire auna passeggiata veloce, possibilmente nella natura, può essere un toccasana per il nostro organismo. Humanitas Salute ha chiesto un parere in merito alla professoressa Daniela Lucini, Responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas. Innanzitutto – si spiega nell’approfondimento – ci sono ben 4 motivi permovimento quando fa freddo: La luce naturale del giorno stimola la, l’ormone della felicità, che si abbassa infatti sempre ai minimi durante l’inverno. La ‘terapia della luce’ aiuta contro la depressione stagionale: ecco perché vale la pena di andare a prendersela tutta durante una bella passeggiata. La luce del sole stimola la sintesi dellaD, che attiva il rilascio di, rafforza ...

civati : «Se a quasi 90 anni finisci bersagliata da insulti, sotto scorta, senza più la vita semplice e riservata di prima,… - RickyVillo89 : RT @sergiocalamia: - Dobbiamo fare questa paparazzata in cui facciamo finta di fare la spesa - Perchè scusa??? - Serve per la comunicazione,… - lancellone : @Lorenzo41151510 Come le famose visite del leghista alle fabbriche del nord? Magari solo per fare scorta di cibarie varie? -