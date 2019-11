Far volare Trenitalia senza gli aerei

Alitalia - goveno vuole “rilancio” ma non sa come Fare. Gli italiani hanno pagato 10 miliardi per Farla volare : Il governo cerca strade alternative per risollevare le sorti di Alitalia. L'obiettivo di "rilanciare" e non solo "salvare" la compagnia e' quello del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e, prima, del suo predecessore Luigi Di Maio. Il piano finora non e' riuscito. I motivi sono noti, la doppia partita giocata da Atlantia con il dossier concessioni autostradali sempre intrecciato, in questi mesi, a quello del rilancio del ...

Atletica - Mondiali 2019. La 4×100 maschile per stupire : Jacobs e Tortu possono Far volare gli azzurri : “Diventare la più forte 4×100 di sempre”. Non si nasconde di certo dietro a un dito Filippo Di Mulo, il responsabile della velocità azzurro, alla vigilia della gara mondiale della staffetta veloce. Del resto parlano i numeri: due dei primi dieci specialisti dei 100 metri, un semifinalista nei 200, condizioni fisiche permettendo: poche squadre al mondo possono contare sulla qualità di un’Italia che può puntare in alto anche ...

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio Far volare l’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...