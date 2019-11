F1 | la Mercedes pensa al ritiro? L’obiettivo è avere un peso politico maggiore

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Si è giunti all’ultimo weekend del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Abu Dhabi team e piloti andranno a caccia degli ultimi 25 punti dell’annata. In ballo c’è solo il successo di tappa, visto che ormai per il campionato piloti e costruttori è già tutto chiuso: Lewis Hamilton ecampioni. Le Frecce d’Argento, dunque, hanno prolungato la loro striscia vincente: 12 titoli iridati (6 piloti e 6 costruttori), battuto il record della Ferrari (11 iridi consecutivi dal 1999 al 2004); 92 vittorie dal ritorno in F1, 88 delle quali solo nell’era dei motori ibridi. Numeri impressionanti che potrebbero subire ulteriori aggiornamenti in questo weekend, viste le qualità indiscusse del pacchetto anglo-tedesco. Tuttavia, il Circus guarda sempre avanti e il pensiero è già al 2021, l’anno dei nuovi regolamenti e in cui qualcosa cambierà. Laha ...

