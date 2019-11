F1 | GP Abu Dhabi 2019 | è Max Verstappen il vero anti-Mercedes? Il motore Honda fa sognare

Formula 1 - problemi per la Mercedes ad Abu Dhabi : penalità in arrivo per Valtteri Bottas : Il pilota finlandese dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, il motivo è l’utilizzo della quarta power unit Il guasto accusato dalla sua power unit in Brasile obbligherà Valtteri Bottas ad utilizzare ad Abu Dhabi il quarto motore della stagione, incorrendo nella penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Lapresse Una scelta obbligata quella degli ingegneri della Mercedes, ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas cambia la power unit - penalità sulla griglia di partenza : Valtteri Bottas monterà un nuovo motore sulla sua Mercedes in occasione del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 29 novembre – 1° dicembre. Il finlandese si era dovuto ritirare durante il GP del Brasile a causa di una perdita d’olio della sua terza power unit che diventa dunque inutilizzabile per l’appuntamento sul circuito di Yas Marina, l’alfiere delle Frecce ...

F1 - i precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi. Una pista non ottimale per le caratteristiche della SF90 : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è pronto a chiudere i battenti ed a fare calare il sipario. Il 21esimo ed ultimo appuntamento del campionato, come ormai da tradizione, si disputa nello splendido scenario di Yas Marina, sede del Gran Premio di Adu Dhabi, Nel circuito collocato tra dune del deserto, Golfo Persico e strutture avveniristiche, i piloti andranno a caccia dell’ultimo successo di tappa dell’annata con una scuderia che sarà ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : come vederlo in tv e streaming. C’è la diretta gratis e in chiaro su TV8 : Ultimo round stagionale alle porte per il circus della Formula 1, che si appresta ad affrontare il Gran Premio di Abu Dhabi 2019 da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Sul tracciato cittadino di Yas Marina andrà in scena l’ultimo atto di un campionato dominato in lungo e in largo dalla Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, capace di aggiudicarsi il sesto titolo iridato della carriera. Ferrari e Red Bull daranno come al ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Red Bull e Mercedes. Le possibili strategie per qualifiche e gara : La stagione 2019 della Formula 1 chiude i battenti e dopo oltre cinquant’anni vedrà lo svolgersi di un Gran Premio in dicembre, quando ad Abu Dhabi le monoposto si sfideranno in pista domenica prossima. Non ci sarà ovviamente più nulla da definire per quanto riguarda i titoli, già ampiamente conquistati dal britannico Lewis Hamilton e dalla sua fedele Mercedes, che tuttavia proveranno a chiudere nel migliore dei modi la stagione e a ...

Leclerc-Vettel - il vero obiettivo alla sfida di Abu Dhabi : indiscreto - quei timori in Ferrari : Fari puntati sulla Ferrari per l'ultimo atto di questa stagione di Formula 1, il gran premio che si disputerà domenica ad Abu Dhabi. Fari puntati sulla Ferrari dopo quanto accaduto tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel nell'ultima gara, il crac tra compagni di squadra che tante polemiche ha suscita

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Mi aspetto una gara molto tirata - io voglio godermi quest’ultimo round” : Non vede proprio l’ora di calarsi nell’abitacolo della sua Ferrari Charles Leclerc, dopo il disastroso epilogo del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il monegasco e il suo compagno di squadra Sebastian Vettel sono stati protagonisti di un incidente che ha messo fuori dai giochi entrambe le Rosse. Uno “zero” pesante per le ambizioni del Cavallino Rampante. Per questo ...

Sebastian Vettel F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo terminare la stagione in crescendo. Mi aspetto una gara divertente” : Il tedesco Sebastian Vettel deve voltare pagina dopo quanto è accaduto ad Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1. In vista del prossimo e conclusivo weekend ad Abu Dhabi, il tedesco spera di regalare una prestazione di alto livello alla Ferrari per dimenticare l’incidente avuto con il compagno di squadra Charles Leclerc, rilanciando le proprie quotazioni in vista del campionato 2020. Sul circuito di Yas ...

Mattia Binotto - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo un risultato da ricordare” : Si è giunti all’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, il Circus andrà in scena per un fine settimana nel quale i team si giocheranno il successo di tappa, visto che ormai i due titoli mondiali sono stati già vinti dal britannico Lewis Hamilton e dalla Mercedes. La Ferrari arriva a questo round, reduce dal disastroso epilogo del fine settimana in Brasile: l’incidente che c’è ...

Formula 1 - Leclerc poco sorridente in vista del Gp di Abu Dhabi : “vi svelo che cosa mi rattrista” : Il pilota monegasco arriva ad Abu Dhabi con un velo di tristezza in corpo, trattandosi dell’ultimo Gran Premio della stagione La settimana che porta all’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 è già iniziata, il paddock di Abu Dhabi comincia ad animarsi in vista dell’ultimo ballo del 2019. photo4/Lapresse Leclerc arriva negli Emirati con un velo di tristezza, dovuto al fatto che per qualche mese non si siederà ...

Formula 1 - Vettel pronto per Abu Dhabi : “mi aspetto una gara divertente - la qualifica sarà fondamentale” : Il pilota tedesco ha analizzato al sito ufficiale della Ferrari il prossimo appuntamento di Abu Dhabi, l’ultimo in calendario Ultima gara della stagione di Formula 1, il circus sbarca ad Abu Dhabi dove calerà il sipario su questo entusiasmante 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes. photo4/Lapresse La Ferrari arriva a Yas Marina con l’obiettivo di chiudere l’anno in maniera positiva, riscattando il doppio zero ...