Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ventitré giorni per trattare. Alla luce del rinvio chiesto daie concesso dal giudice, a tanto ammonta il tempo che il governo e ArcelorMittal avranno per trovare una soluzione extragiudiziale al tentativo di fuga della multinazionale dagli stabilimenti dell’exe siglare un accordo per mantenere la produttività ordinaria. Il giudice del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, ha rinviato al 20l’udienza del procedimento sulcautelare d’urgenza presentato daicontro l’addio di ArcelorMittal proprio perché si è aperto un negoziato dopo il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte, Lakshmi Mittal e suo figlio Aditya. Ilcautelare era stato presentato dopo che il gruppo franco-indiano aveva depositato l’atto di citazione con cui ha dato il via alla causa civile – prima udienza il 6 maggio – per chiedere di ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, rinviata al 20 dicembre l’udienza sul ricorso dei commissari straordinari. Governo e ArcelorMittal avranno… - LaPresse_news : Ex Ilva, udienza rinviata al 20 dicembre - ardigiorgio : #ilva udienza “d’urgenza” rinviata al 20 dicembre. Dateci il tempo di leggere le carte -