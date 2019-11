Ex Acna | l’eredità mortale della chimica italiana | milioni di scorie tossiche da

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) A Cengio, piccolo comune in provincia di Savona, l’(Azienda Coloranti Nazionali e Affini) era conosciuta come la “fabbrica dei veleni”. Per quasi un secolo, una quantità impressionante di sostanzeè stata riversata nel vicino fiume Bormida. Gli impianti, chiusi nel 1999 dopo una lunga battaglia ambientalista, hanno lasciato in eredità 550mila metri quadrati di zona contaminata. Una bomba ecologica la cui bonifica non si è ancora conclusa.