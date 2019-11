Evasione fiscale | l’Audiencia di Madrid assolve Xabi Alonso

Plastic tax - auto aziendali e lotta all'Evasione fiscale : così cambia la manovra : Passo indietro del governo, la Plastic tax viene ridotta sensibilmente e diventa un "incentivo al riciclo". Anche sul fronte...

34 persone sono state arrestate a Como per Evasione fiscale e bancarotta fraudolenta : A Como sono state arrestate 34 persone indagate da ottobre nella cosiddetta indagine “Nuovo Mondo”: sono accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre tre milioni di euro, occultamento e distruzione di documenti contabili, e bancarotta per distrazione di 12

Guido Crosetto : "Il decreto fiscale prevede il sequestro di tutti i patrimoni degli indagati per Evasione" : Guido Crosetto lancia un pesantissimo allarme sul decreto fiscale, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Mentre si parla della crisi del Movimento 5 stelle e di elezioni regionali, dice il Fratello d'Italia si sta discutendo alla Camera di qualcosa di molto importante, che riguarda le tasch

Palermo : Evasione fiscale - Gdf sequestra 2 - 6 milioni euro provento di reati tributari : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di proventi di reati tributari, per un valore complessivo pari a 2.637.264 euro, emesso dalla Procura in via di urgenza della Repubblic

No profit - arriva in Italia l’organizzazione The Good Lobby : “Sfideremo l’Evasione fiscale e il riciclaggio” : L’organizzazione no profit europea The Good Lobby sbarca in Italia, aprendo la sua prima sede nazionale a Milano. L’obiettivo è quello di unire i cittadini attorno a una Lobby “buona” capace di difendere il bene comune. In Italia l’organizzazione, fondata da Alberto Alemanno, docente di diritto europeo alla Hec University di Parigi, e da Lamin Kahadar, avvocato e Pro Bono Manager Europa per Dentons, raccoglie ...

"Tiziano - altro che omofobia! Non ti è andata giù la rima sulla tua presunta Evasione fiscale" : Eravamo rimasti alla richiesta di Fedez di rendere costruttiva la polemica innescata da Tiziano Ferro sui presunti testi omofobi del rapper, provando a fare “qualcosa insieme” per combattere una delle più grandi piaghe della nostra società, l’omofobia appunto.Un tentativo di conciliazione rimasto evaso. Nessuna risposta, infatti, da parte di Tiziano Ferro. E così il marito di Chiara Ferragni è ...

Il monologo infinito di Fedez e la contro stoccata a Ferro sull’Evasione fiscale : Il rapper prima tende la mano al cantante poi – ignorato – va all’attacco tirando in ballo pure Fabri Fibra

Fedez risponde a Tiziano Ferro : “La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta Evasione fiscale” : Omofobo e bullo. Tiziano Ferro non la manda a dire a Fedez. E il rapper prima si scusa poi s’arrabbia dandogli dell’evasore fiscale. Accade tutto in 24 ore. Il cantante laziale presenta il suo nuovo album, Accetto miracoli, e in conferenza stampa rievoca le tante battute a sfondo antigay subite nella vita: “Finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può ...

Crescita - Ocse : nel 2019 Pil sale dello 0 - 2% - debito calerà da 2021. “Ridurre sussidi dannosi per l’ambiente e combattere l’Evasione fiscale” : L’economia italiana crescerà dello 0,2% nel 2019 e il Pil continuerà ad espandersi “molto gradualmente” anche nei due anni successi: +0,4% nel 2020 e +0,5% nel 2021. Sono le stime che emergono dalle Prospettive economiche dell’Ocse: secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, da un lato peseranno la “fiacca domanda esterna” e le “persistenti incertezze” legate agli ...

Pavia - non paga le tasse per salvare il posto di lavoro ai suoi 250 dipendenti : assolta imprenditrice accusata di Evasione fiscale : Non pagava le tasse per salvare l’azienda dalla crisi e il posto di lavoro ai suoi 250 dipendenti. Una giustificazione convincente per i giudici del Tribunale di Pavia che hanno assolto un’imprenditrice pavese dall’accusa di evasione fiscale e disposto il dissequestro dei beni della Cipi Holding srl di Sannazzaro dè Burgondi, in provincia di Pavia, la società che opera nel settore meccanico finita nel 2017 al centro di ...

Evasione fiscale - sequestrati 5 - 8 milioni di euro a Vucinic : Deve difendersi dall’accusa di “dichiarazione infedele” Mirko Vucinic, il calciatore di origini montenegrine che, prima nel Lecce, si impose sul palcoscenico della serie A con la Roma e poi con la Juventus: ieri la Guardia di Finanza di Lecce gli ha sequestrato beni equivalenti per un’Evasione fiscale di oltre 5,8 milioni di euro. Gli viene […] L'articolo Evasione fiscale, sequestrati 5,8 milioni di euro a Vucinic è ...

Mirko Vucinic - la Guardia di finanza ha sequestrato 6 milioni di euro all’ex attaccante della Juve. L’accusa : “Evasione fiscale” : “Dichiarazione infedele“. È questa l’accusa da cui deve difendersi Mirko Vucinic, l’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus a cui la Guardia di finanza del capoluogo salentino ha sequestrato beni equivalenti a oltre 5,8 milioni di euro per una grossa evasione fiscale. Al centravanti di origini montenegrine viene contestato il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per gli anni dal 2014 al 2017, per un valore ...

Iv : Rosato - ‘Renzi patrono degli evasori? Ma manette non combattono Evasione fiscale’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Le manette non sono uno strumento per combattere l’evasione fiscale. La lotta a chi investe è sbagliata. Le manette servono solo a spaventare chi vuole investire”. Con queste parole Ettore Rosato (Italia Viva) commenta il titolo del Fatto di oggi ‘San Matteo patrono degli evasori’. “Noi siamo il partito no tax”, dice. “Noi combattiamo l’idea che il ...