EsportFest di ESL Italia è il grande evento che porta gli eSport a Roma

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nella giornata di oggi, ESLha annunciato l'arrivo imminente di, la nuova manifestazione dedicata al mondo degli, pronta ad invadere la città dicon tornei e ospiti d'eccezione.L', previsto nei giorni 7 e 8 dicembre, si prospetta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, in quanto sarà possibile, non solo assistere alle finali dei tornei ESL di Rainbow Six: Siege, Crash Team Racing: Nitro Fueled, League of Legends e Clash Royale, ma anche partecipare a dei tornei gratuiti, incontrare alcuni fra i più famosi influencerni e accaparrarsi qualche souvenir a prezzo scontato.Se siete interessati e volete saperne di più, vi lasciamo al comunicato stampa ufficiale qui di seguito:Leggi altro...

