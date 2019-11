Enrico Varriale su Twitter | “Protocollo VAR europeo diverso da quello italiano”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il giornalista RAI, in modo molto sottile, polemizza sulle differenze di applicazione del VAR tra Serie A e Champions.sottolinea le diverse decisioni VAR nelle partite Real Madrid-PSG ed Atalanta-Juve. A Madrid negato un rigore con conseguente espulsione del portiere per un fallo avvenuto molti secondi prima a centrocampo, dinamiche che ricordano da vicino quanto recentemente accaduto in Atalanta-Juventus. Il tweet A Madrid applicano #Var in maniera completamente opposta a quanto fatto da #Rocchi in #AtalantaJuve .Tolto un rigore con espulsione al portiere del @realmadrid per un fallo a centrocampo avvenuto molti secondi prima. Protocollodaitaliano.#RealMadridPSG —(@real) November 26, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI “Riprendiamoci la dignità” sono in tanti ad incitare gli ...

