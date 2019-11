Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019)hot inda Me per. L’ex compagna di Flavio Briatore è stata ospite nel salotto diBalivo e ha dovuto fare i conti con il reggiseno “birichino” che le ha dato del filo da torcere per tutto il tempo dell’intervista. La showgirl ha continuato ad aggiustarsi ma poi la situazione è degenerata quando, parlando della sua infanzia, ha rivelato di esser stata un maschiaccio e di aver giocato a calcio e la conduttrice le ha consegnato un pallone chiedendole di fare qualche palleggio.si è messa in gioco ma il vestito che indossava era troppo stretto per cui, nonostante i tentativi di tirare su la gonna, non è riuscita a fare molto. “Non si può fare, non mi posso spogliare perché è un vestito tutto intero“, ha esclamato la showgirl. Il movimento però, le ha causato un inconveniente e ...

Noovyis : (Elisabetta Gregoraci, incidente hot in diretta a Vieni da Me: “Il reggiseno…”. Caterina Balivo Costretta a coprirl… - TutteLeNotizie : Elisabetta Gregoraci, incidente hot in diretta a Vieni da Me: “Il reggiseno…”. Caterina… - erregi69 : Elisabetta Gregoraci, incidente hot in diretta a Vieni da Me: “Il reggiseno…”. Caterina Balivo Costretta a coprirla -