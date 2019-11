Elezioni Usa 2020 | rispunta il nome di Michelle Obama | “Potrebbe candidarsi come

Elezioni Spagna - il voto degli indipendentisti : “La questione catalana usata a fini elettorali” : Maria José si ritrova ogni sera per manifestare con il collettivo del suo quartiere in una delle principali strade di Barcellona, Avenida Meridiana. Si riuniscono alle 20, da quasi un mese, da quando è stata emessa la sentenza contro i leader indipendentisti , con condanne fino a 13 anni. “Abbiamo votato i partiti indipendentisti ”, spiega Maria José, “Da parte del governo spagnolo non vediamo l’intenzione di sedersi a ...

Usa - i Repubblicani cedono ai Dem Kentucky e Virginia alle Elezioni per governatori e Parlamento statale. Vittoria in Mississipi : A un anno dal voto per le Presidenziali Usa, arrivano segnali negativi per Donald Trump e il Partito Repubblicano. Il primo test dopo il giro di boa dei 365 giorni dalla corsa alla Casa Bianca era quello dell’elezione dei governatori in Kentucky e in Mississipi, oltre a quelle per il Parlamento della Virginia, tutte e tre roccaforti del Grand Old Party. Dei tre test, i Repubblicani cadono Kentucky e in Virginia. Nel primo Stato, il ...