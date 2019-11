È morto Elio Locatelli | colonna dell’Atletica leggera italiana

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sport italiano in lutto per la morte di, che si è spento all'eta di 76 anni a Montecarlo. Se ne va unadell'atletica, che ha dedicato tutta la sua vita all'attività fisica, prima da atleta e poi da dirigente. Ex pattinatore su ghiaccio con all'attivo due partecipazioni ai Giochi Olimpici invernali,ha ricoperto poi diversi incarichi manageriali. Attualmente era il direttore della performance Fidal, la Federazionedi Atletica

