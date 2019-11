Dota 2 e Dota Underlords si aggiornano con Outlanders e danno il benvenuto agli eroi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nella giornata di oggi, Valve ha pubblicato il tanto atteso aggiornamentoper2 e. L'update non solo va a modificare in modo considerevole i due titoli ma introduce anche due personaggi nuovi di zecca. Stiamo parlando di Snapfire e Void Spirit.Snapfire è un'arzilla vecchietta armata di shotgun a cavallo di un drago sputafuoco chiamato Mortimer. In2 è un personaggioto di attacchi in grado di rallentare i nemici e supportare i propri alleati con dei biscotti speciali, un po' come farebbe una simpatica nonnina.In, invece, può usare il suo fucile per rallentare i nemici e sfruttare Mortimer per sputare fuoco e incendiare tutti. Potete ammirarla in azione nel trailer di seguito:Leggi altro...

