Dorothea Wierer | “I successi dell’anno scorso sono importanti | ora si azzera I Mondiali

Biathlon - presentazione stagione 2019-’20 femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi pronte a sfidarsi nuovamente per la Sfera di cristallo : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon, nata nell’inverno 1987-’88, è giunta alla sua XXXIII edizione. Dopo l’antipasto rappresentato dalle gare miste di sabato 30 novembre, la competizione inaugurale sarà una sprint che si terrà domenica 1 dicembre a Östersund, in Svezia. L’annata 2018-’19 si è conclusa con un trionfo dell’Italia, poiché Dorothea Wierer ha conquistato la Sfera di cristallo precedendo in classifica generale la connazionale ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - riparte la caccia alla sfera di cristallo con i Mondiali di Anterselva all’orizzonte : L’attesa è finita. Sabato prossimo, 30 novembre, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon riaccende i propri riflettori per quello che sarà un lungo e appassionante cammino che si snoderà attraverso dieci tappe fino al gran finale di Oslo Holmenkollen, la terza domenica di marzo. L’appuntamento clou della stagione, i Mondiali, tornano nel Bel paese per la prima volta dal 2007 e verranno disputati nella storica località di ...

Biathlon - imperioso successo di Dorothea Wierer nella mass start di Sjusjøen! : A Sjusjøen, gustoso evento-antipasto in vista dell’apertura della Coppa del Mondo che scatterà fra due settimane, nella mattinata di oggi è andata in scena la mass start femminile. Come nella sprint di sabato, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno saputo essere protagoniste. In particolare l’altoatesina è apparsa molto pimpante, presentandosi nelle posizioni di vertice sin dalle fasi iniziali della gara. I poligoni a terra hanno scremato ...

Biathlon - l’Italia detta legge nella sprint femminile di Sjusjøen! Lisa Vittozzi vince e convince - Dorothea Wierer è terza : C’era grande attesa tra gli appassionati di Biathlon per le gare norvegesi di Sjusjøen, primo confronto agonistico della stagione su neve a cui è solita partecipare gran parte degli atleti del massimo circuito. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Italia c’è da sorridere anche in vista dell’imminente Coppa del Mondo, che prenderà il via fra due settimane. Infatti la sprint femminile è stata conquistata autorevolmente da Lisa Vittozzi, ...

Dorothea Wierer - biathlon : “Convivo con un’ernia alla schiena. Tengo i piedi per terra e punto ai Mondiali” : Una Dorothea Wierer raggiante quella che abbiamo incontrato alla Fiera di Skipass a Modena, atleta 29enne del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo di biathlon, coronata con il successo nella classifica generale, prima biathleta azzurra nella storia a riuscire nell’impresa, ha impreziosito la sua splendida annata con la medaglia d’oro conquistata nella mass start dei Mondiali di ...

Dorothea Wierer atleta dell’anno Fisi - l’impresa dell’anno è di Dominik Paris : Dorothea Wierer è l’atleta dell’anno Fisi: è la prima biathelta nella storia. Dominik Paris firma l’impresa dell’anno Dorothea Wierer è l’atleta DELL’ANNO 2019. La ventinovenne finanziera altoatesina, è stata incoronata da tifosi e appassionati che in numerose migliaia hanno votato nell’ultimo mese su www.Fisi.org, e raccoglie l’eredità lasciata da Sofia Goggia, trionfatrice nelle ultime due ...

Sport invernali - Dorothea Wierer eletta “Atleta dell’anno FISI”. Succede a Sofia Goggia : Per la FISI Dorothea Wierer è l'”Atleta dell’anno“: l’azzurra, che Succede a Sofia Goggia, la quale si era aggiudicata le ultime due edizioni del riconoscimento, è stata scelta dal voto popolare sul sito della Federazione. Per la prima volta una esponente del biathlon porta a casa l’ambito premio. Wierer, che nella scorsa stagione si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale e l’oro nella mass start ai ...

Biathlon - Dorothea Wierer annuncia il suo main sponsor : l’altoatesina sarà legata a Red Bull : Che Dorothea Wierer stia diventando un personaggio sportivo e mediatico non lo scopriamo certo oggi. I successi della stagione passata nel Biathlon, ai Mondiali e in Coppa del Mondo, hanno colpito l’attenzione anche di chi non segue con costanza la specialità. Dorothea, con il suo modo di essere, ha conquistato tifosi e appassionati e così si è ritagliata anche uno spazio in termini di sponsorizzazioni. Dopo infatti l’accordo con un ...