Donald Trump ha detto che gli USA riconosceranno i cartelli della droga messicani come un’organizzazione terroristica : Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti riconosceranno i cartelli della droga messicani come un’organizzazione terroristica spiegando di averci lavorato «negli ultimi 90 giorni». Dopo la dichiarazione, il ministero degli Esteri del Messico ha richiesto un incontro urgente con

Quanto pesa l'ok di Donald Trump alle colonie di Israele : Con il via libera agli insediamenti in Cisgiordania il presidente sconfessa quarant'anni di politica Usa. E rompe con l’Europa

IMPEACHMENT TRUMP/ Così i democratici hanno perso la battaglia anti-Donald : I repubblicani serrano i ranghi a difesa di Donald TRUMP nel tentativo di IMPEACHMENT. Intanto i democratici non trovano un leader

C’è una svolta fondamentale nell’impeachment di Donald Trump : (foto: Spencer Platt/Getty Images) Durante un’altra audizione pubblica della procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, c’è stata una testimonianza chiave, quella dell’ambasciatore statunitense nell’Ue Gordon Sondland. L’ex imprenditore americano – scelto proprio da Trump per il suo ruolo attuale – ha confermato le pressioni sul governo ucraino da parte del tycoon e del suo avvocato Rudy Giuliani ...

Scandalo Ucraina : “Pressioni di Trump su Kiev”. E ora The Donald è davvero nei guai : Le dichiarazioni dell'ambasciatore Usa presso l'Unione europea, Gordon Sondland, fanno tremare Donald Trump. Il diplomatico, parlando alla Camera nell'ambito dell'indagine di impeachment aperta nei confronti del presidente Usa, ha ammesso di aver lavorato con Rudolph Giuliani su richiesta dell'inquilino della Casa Bianca per fare pressioni sull’Ucraina. Nei guai anche il segretario di Stato, Mike Pompeo: "Tutti sapevano".Continua a leggere

Essere alleati di Donald Trump costa caro : In cambio di una garanzia sulla sicurezza nazionale, la Corea del Sud ha ricevuto una fattura statunitense quintuplicata. Un caso emblematico che riguarda tutte le alleanze di Washington. Leggi

Donald Trump - visita al cuore di "routine". Ma non c'è traccia nell'agenda : apprensione negli Usa : Ore di apprensione per Donald Trump. Tutto sorge in seguito a una nota diffusa dalla portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, e dal medico personale del presidente degli Stati Uniti, Sean P. Conley. Nota nella quale hanno dato conto di una visita medica di The Donald, definita "di routine" da

Amanda Lear smaschera Donald Trump : "A letto metteva su il mio disco - la mia voce lo arrap***" : L'età di Amanda Lear è un po' un segreto di Pulcinella. Di anni, infatti, ne sta per fare 80. E per l'occasione si è concessa a una lunga intervista a Il Giorno, in cui per certo non si è censurata. Intervista assai piccanti, in cui si parla di Rocco Siffredi, il quale le disse che guardandola da ra

Rudolph Giuliani - l’avvocato personale di Donald Trump indagato per violazione della legge sui finanziamenti elettorali : Rudolph Giuliani, avvocato personale di Donald Trump ed ex sindaco di New York, è indagato dalla procura federale per presunte irregolarità nei finanziamenti elettorali e azioni illegali di lobby all’estero nell’ambito di un’inchiesta su alcune sue operazioni finanziarie. A dare la notizia è Bloomberg, secondo cui ad indagare su Giuliani, figura centrale nella vicenda dell’Ucrainagate, è l’ufficio del procuratore federale di Manhattan, che ...

Si sono concluse le prime audizioni pubbliche sull’impeachment di Donald Trump : Si sono concluse alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti le prime audizioni pubbliche per l’impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump. I primi a testimoniare sono stati William Taylor e George Kent, due funzionari del Dipartimento di Stato considerati centrali

Pokémon Spada e Scudo : qualcuno ha creato una petizione per chiedere a Donald Trump di bandire il gioco : Fin dai primi giochi Pokémon i giocatori sono sempre stati entusiasti, ma sfortunatamente non si può dire lo stesso dei prossimi titoli in uscita, ovvero Pokémon Spada e Scudo che, nonostante debbano essere ancora immessi nel mercato, stanno già scontentando moltissimi fan, soprattutto in relazione al fatto che in questi nuovi capitoli non sarà presente il Pokédex Nazionale. Nonostante il supporto al team su Twitter con l'hashtag ...

Impeachment e popcorn. Prime udienze in tv - test sulla tenuta di Donald Trump : Alle 10 del mattino – le 16 in Italia – con un battito di martelletto il presidente del Comitato di intelligence della Camera Usa, Adam Schiff, darà inizio alle Prime audizioni pubbliche dell’inchiesta di Impeachment del presidente Donald Trump sul Kievgate. Per oggi sono previste due testiminanze: quella di William Taylor, incaricato d’affari americano in Ucraina, e quella di George Kent, alto funzionario ...

Un tribunale di New York ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza : La giudice di New York Saliann Scarpulla ha ordinato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dare 2 milioni di dollari in beneficenza per compensare al fatto di aver usato fondi destinati alla Trump Foundation – una fondazione filantropica legata al

Le testimonianze pubbliche per l’impeachment contro Donald Trump cominceranno la settimana prossima : Le testimonianze pubbliche per l’impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump cominceranno la settimana prossima alla Camera dei Rappresentanti, dopo più di un mese in cui la commissione che si sta occupando delle indagini su Trump ha raccolto testimonianze a