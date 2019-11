Don Biancalani canta Bella Ciao a messa e i fedeli gli voltano le spalle

I fedeli contro Don Biancalani : "Una provocazione che non ci è piaciuta" : Costanza Tosi Dopo il siparietto provocatorio di domenica mattina in cui Don Biancalani ha deciso di cantare "Bella Ciao" al termine della funzione religiosa, siamo andati a sentire come i fedeli hanno interpretato questa iniziativa. chiesa bella ciao Persone: Don Biancalani ...

Don Biancalani canta "Bella ciao" a Messa : "Noi partigiani dell'umanità" : Francesca Bernasconi Don Massimo Biancalani ha cantato 'Bella ciao' al termine della Messa: "Stiamo facendo una battaglia per i diritti umani" Don Biancalani ha mantenuto la proMessa e la scorsa domenica ha cantato 'Bella ciao', al termine della Messa. "non è un capriccio, né una provocazione"- ha sottolineato ad AdnKronos don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia- ma un segnale pensato per ricordare la doppia fedeltà del ...

Pistoia - Don Biancalani fa cantare Bella Ciao in chiesa al termine della messa : Nonostante l’ammonimento della Curia pistoiese dei giorni scorsi, don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro (in provincia di Pistoia) da anni impegnato nell’accoglienza ai migranti, come aveva annunciato, ieri ha invitato a cantare ‘Bella Ciao’ al termine della messa domenicale, nella chiesa di Vicofaro. Nella sua pagina facebook, lo scorso giovedì, il sacerdote aveva pubblicato il post “anche Vicofaro non si ...

'Bella Ciao' a messa - Don Biancalani canta con i fedeli : Pistoia, 24 nov. - (Adnkronos) - L'aveva promesso e l'ha fatto, nonostante la Curia lo avesse diffidato con una nota ufficiale di "biasimo". Al termine della messa domenicale, oggi, nella chiesa di Vicofaro a Pistoia, il parroco, don Massimo Biancalani, che da tempo si occupa di accoglienza di migra

Don Biancalani mantiene la promessa - in chiesa si canta “Bella Ciao” : Don Massimo Biancalani, discusso parroco di Vicofaro (Pistoia), mantiene la promessa fatta alcuni giorni fa e, al termine della messa di questa domenica mattina, canta “Bella Ciao” in chiesa insieme ad uno sparuto gruppo di fedeli. Un forte messaggio che, ancora una volta, chiarisce la posizione del religioso. Del resto Don Biancalani non ha mai fatto mistero del proprio pensiero. Malgrado le rimostranze di un nutrito numero di parrocchiani, non ...

Don Biancalani - una sardina in chiesa : "Niente dialogo con la Lega - canto Bella Ciao a messa" : Don Massimo Biancalani con un post sulla sua pagina Facebook, pubblicato il 19 novembre alle ore 21:48, è tornato a polemizzare con la Lega. Il parroco-attivista di Vicofaro, paese che appartiene alla Diocesi di Pistoia, ha scritto: "Anche Vicofaro non si Lega. Nessun dialogo con chi fomenta odio. A

Sardine - anche Don Biancalani con le piazze anti-Salvini : “E a fine messa farò cantare Bella Ciao”. Il vescovo lo “biasima” : “Inopportuno” : Il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani, da anni impegnato per l’accoglienza dei migranti, si schiera con il movimento delle Sardine. Lo fa con una proposta anti-Salvini che sta facendo discutere in molti a Pistoia e non solo: “anche Vicofaro ‘non si Lega’ – scrive su Facebook – Nessun dialogo con chi fomenta odio. Al termine della messa la domenica canteremo Bella Ciao”. L’ispirazione viene direttamente da un altro prete di ...

Pistoia - Don Biancalani : "Canteremo 'Bella Ciao' alla fine della messa". La Curia : "E' inopportuno" : La proposta del parroco pro-migranti di Vicofaro ha scatenato la reazione della Diocesi: "Comportamento provocatorio"

Minacce di morte a Don Biancalani - il parroco che accoglie i migranti : Una cartolina con "baci da Riccione" indirizzata a Massimo Biancalani, piena di insulti e Minacce di morte per il suo impegno a favore degli immigrati accoglienza migranti migranti Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/30/Minacce-di-morte-a-don-Biancalani-il-prete-che-accoglie-i-migranti/Minacce di morte ...

Volantini contro Don Biancalani - parroco che accoglie i migranti : "Prete f****o razzista. Quanto ci guadagni?" : “Prete f****o razzista. Quanto ci guadagni? Vergognati”. Decine di Volantini con la stessa frase, scritta a mano con un pennarello rosso e rivolta a Don Massimo Biancalani, parroco che accoglie migranti e bisognosi nella sua parrocchia di Vicofaro, a Pistoia. I Volantini sono stati lasciati nella notte tra sabato e domenica scorsi davanti alla chiesa dove il parroco si prodiga per aiutare i meno fortunati: a denunciare il fatto ...

Volantini contro Don Biancalani : Quanto ci guadagni sui migranti? : "Prete frocio razzista. Quanto ci guadagni? Vergognati". Don Massimo Biancalani, il parroco di Pistoia da anni attivo nell'accoglienza dei migranti, ha pubblicato su Facebook una foto con questa serie di insulti che sono comparsi su alcuni Volantini lasciati davanti alla chiesa di Vicofaro. Don Biancalani si è detto molto amareggiato "non tanto per questo gesto sicuramente frutto di una mente malata e perversa... ma dei pesantissimi silenzi che ...