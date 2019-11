Dissesto idrogeologico | a ogni nuovo governo ricomincia la prevenzione E così tutto

Maltempo - Conte : “Il Dissesto idrogeologico non si risolve con un intervento - Proteggi Italia è il punto di partenza” : “Non è che il dissesto idrogeologico possa essere risolto con un unico intervento: serve un piano pluriennale e servono strumenti giusti. Noi siamo pronti comunque a fronteggiare le criticità e a fare nuovi interventi laddove quelli previsti non siano sufficienti”, ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del tavolo sul dissesto convocato a palazzo Chigi dove spiega: “Con il Proteggi Italia agiamo in prevenzione. Un piano che va ...

Maltempo Piemonte e Liguria : “Serve un piano sul Dissesto idrogeologico” : “Chiederemo al governo un piano straordinario sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci affinché possano agire senza rischiare una denuncia”. Così i governatori di Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, che annunciano in una nota iniziative congiunte da attivare dopo il Maltempo che ha colpito le due Regioni. “Piemonte e Liguria hanno molte analogie, sono territori fragili. Bisogna agire sulla ...

In Italia il Dissesto idrogeologico “ha radici antiche - risale all’Età del Ferro. Ora è diventato un problema sociale” : “Ben 61,5 miliardi di euro di danni solo dal 1944 al 2012. Poi dobbiamo aggiungere i tanti danni degli ultimi 7 anni. Abbiamo convocato per Venerdì 29 Novembre una convention nazionale che metterà insieme grandi esperti Italiani sull’Analisi e l’attività di mitigazione dei processi geo – idrogeologici in Italia. Dal 1944 al 2012, nel nostro Paese le frane oltre ad aver causato centinaia di morti, hanno anche prodotto 61,5 miliardi di euro ...

Dissesto idrogeologico : “Con 3 condoni ci ritroviamo con 10 milioni di italiani esposti al rischio frane e alluvioni” : Erasmo De Angelis, già sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Letta ed ex coordinatore di Italia sicura, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul Dissesto idrogeologico in Italia De Angelis ha dichiarato: “L’Italia è un Paese esposto ad una marea di ...

Maltempo Campania : task force sul Dissesto idrogeologico : Si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, una riunione operativa sul dissesto idrogeologico, anche in relazione alle condizioni meteo delle ultime settimane. Alla riunione, convocata e presieduta dal governatore Vincenzo De Luca, con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola hanno partecipato i sindaci, i responsabili della Protezione Civile, i vertici delle società regionali Sma, Cas, dell’Ente Idrico ...

Maltempo - Conte : “Stanziati 11 miliardi di euro per Dissesto idrogeologico - bisogna accelerare per far partire i cantieri” : Grazie al piano “Proteggi Italia” sono stati stanziati “11 miliardi di euro” per il triennio 2019-2021 “e ora bisogna accelerare per spenderli e far partire i cantieri“. A dirlo, da Melfi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in riferimento ai finanziamenti messi a disposizione per fronteggiare il rischio idrogeologico in Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha pubblicato un report in cui ...

Dissesto idrogeologico - Corte Conti : “Speso solo il 19% dei fondi”. Le cause : “procedure vischiose” - ritardi nei progetti e pochi controlli : Un sistema inefficiente, tempi lunghi per l’approvazione dei progetti, complesse procedure di messa in gara dei lavori e poca comunicazione tra Stato e Regioni sono solo alcune delle cause che hanno impedito al nostro Paese di affrontare efficacemente il Dissesto idrogeologico. Nonostante le misure adottate, i piani elaborati dai vari governi che si sono susseguiti negli ultimi anni e le risorse stanziate. Perché buona parte di quei fondi, pur ...

Dissesto idrogeologico - l’Italia per riparare i danni spende il quadruplo rispetto alla prevenzione. E le città sono le più a rischio : In Italia riparare i danni del rischio idrogeologico ci costa quattro volte di più rispetto a prevenirli. Secondo i dati Ispra dal 1998 al 2018 il nostro Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per rimediare agli effetti del Dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro) a fronte di 5,6 miliardi di euro investiti in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione (circa 300 ...

Ius soli - Bonaccini : “È importante ma ora le priorità sono piano prevenzione Dissesto idrogeologico e modifica della plastic tax” : “La proposta fatta Zingaretti alla convention Pd di Bologna per far approvare lo Ius soli? Quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. Ma proprio perché ieri eravamo a Bologna forse non si è calibrato bene il tono sugli argomenti. Servivano, cioè, toni che mettessero al centro altre questioni, oltre allo Ius soli. Con quello che sta accadendo in queste ore io credo che le priorità siano altre“. sono ...

Regionali Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) : “Ius soli? Priorità sono Dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax” : “Ius soli? Le due Priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”. Il presidente Pd della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini frena sulla riforma della cittadinanza. Dopo che il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervenendo ieri a Bologna per la direzione del partito, ha ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il Dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il Dissesto idrogeologico e affrontare plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

Il Dissesto idrogeologico ha causato più di 400 morti negli ultimi 18 anni in Italia : "Con l'aumento dell'intensità delle piogge il nostro paese è ancora più a rischio idrogeologico". Lo sostiene Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr-Irpi. Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. "Gli eventi a maggior impatto, quelli con un indice di mortalità molto alto, sono diminuiti. Mentre gli eventi ...

Inondazioni e Dissesto idrogeologico si prevengono puntando sul turismo : Arriva da Berlino. In moto. È un turista come tanti che incontri un sabato mattina del ponte di Ognissanti del 2019. Ha scelto l’Oltrepò, un Oltrepò… selvatico. E lo ha raggiunto da solo, convinto della meta. Destinazione Rivanazzano Terme. Lo incontri Da… Selvatico. Appunto. Spontaneo e libero come