DIRETTA Genk Salisburgo | risultato live 0-0 | streaming | Daka spreca il vantaggio

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partita incolore per i ragazzi di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Mario Rui 5,5, Callejon 5,5, Allan 5, Elmas 5,5, Fabian Ruiz 4,5, Lozano 4,5, Milik 5. All. Ancelotti 5. 20:50 Il Napoli questa sera non ha di certo espresso il proprio miglior gioco, l’atteggiamento non è stato dei migliori, dopo le varie occasioni sprecate nel primo tempo ci si aspettava una squadra molto più ...

