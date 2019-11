Dieta Mediterranea dimagrante contro il tumore al seno

Alimentazione : consigli per rimettere a tavola la Dieta Mediterranea e altri cibi tradizionali : La promozione dell’Alimentazione sana e tradizionale è importante per dare slancio ai nostri sforzi per ottenere un sistema alimentare che rispetti l’ambiente, la cultura e il benessere delle persone, elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile. È questo il messaggio lanciato oggi nel corso di un evento organizzato dal Governo italiano con il sostegno della FAO, che mira ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea e ...

Esempio Dieta Mediterranea : mangiare in salute : mangiare in salute, ecco un Esempio della dieta Mediterranea. Si tratta di un regime alimentare molto libero che aiuta a dimagrire senza stress

Alimentazione e salute : combattere la malnutrizione con la Dieta Mediterranea : L’ultimo rapporto Lo Stato della Sicurezza alimentare e della Nutrizione mostra che la malnutrizione, in tutte le sue forme, rappresenta una delle maggiori sfide del 21mo secolo. Se da un lato oltre 821 milioni di persone nel mondo soffrono ancora la fame, dall’altro i tassi di sovrappeso e obesità continuano a crescere ovunque, colpendo circa il 13,3 percento della popolazione mondiale adulta – 672 milioni di persone. Le diete non salutari ...

Dieta Mediterranea e sordità : gli alimenti che preservano l’udito : L’alimentazione ricopre un ruolo chiave quando si tratta di ritardare gli acciacchi dell’invecchiamento. A ricordarlo ci ha recentemente pensato uno studio condotto da un’equipe attiva presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica American Journal of Epidemiology. Gli esperti che hanno condotto lo studio hanno sottolineato che, ...

Dieta Mediterranea per dimagrire e contro ipertensione e cardiopatie : La Dieta Mediterranea è da sempre la Dieta più equilibrata per dimagrire in salute. E’ una Dieta sana ideale contro ipertensione e cardipatie

Dieta Mediterranea riduce del 52% il rischio diabete e fa dimagrire : Il 14 novembre è la Giornata Mondiale del diabete, occasione per riflettere sull’impatto di una patologia con numeri destinati ad aumentare notevolmente nei prossimi anni. Secondo l’International diabetes Federation (IDF), nel 2040 saranno oltre 640 milioni le persone malate nel mondo. Il diabete, patologia cronica che si contraddistingue per livelli elevati di glucosio nel sangue, può essere di due tipi. Nel caso del diabete di tipo ...

Imperia capitale della cultura dell’olio e della Dieta mediterranea : “OliOliva” ad Imperia dall’8 al 10 novembre, oltre ad offrire un ricco programma di eventi e di attività in cui l’olio extravergine è il protagonista, il prossimo fine settimana sarà anche palcoscenico per approfondimenti culturali e focus tematici di livello internazionale con la partecipazione di un panel di relatori di rilievo. Quest’anno il tema da analizzare è legato alla candidatura della cultura olivicola a patrimonio immateriale Unesco, ...

La Pasta di Gragnano - la storia e tre ricette della regina della Dieta mediterranea : Vado dove mi porta la Pasta. Cioè a Gragnano in Campania, a una manciata di chilometri da Napoli. Dove oltre 20 pastifici portano ancora oggi avanti la tradizionale manifattura che ha origine fin dal XVI secolo. Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP ha messo dunque nero su bianco le regole (e la ricetta) per continuare a produrre paste di altissima qualità, qualsiasi sia il loro formato. Perché innanzitutto quel che ...

Dieta Mediterranea : perdi peso e ti proteggi dal declino cognitivo : Quando si parla della Dieta mediterranea, si inquadra uno dei regimi alimentari più famosi al mondo. Utile per tenere sotto controllo il peso, rappresenta un punto di riferimento anche per chi punta a prevenire i problemi di declino cognitivo. A sottolineare ancora una volta quest’ultimo beneficio ci ha pensato un team dell’Australia’s Centre for Human Psycofarmacology. Lo studio in questione, i cui dettagli sono stati ...

Dieta Mediterranea - menù settimanale per dimagrire in salute : La Dieta Mediterranea per dimagrire in salute è uno dei regimi alimentari più conosciuti e più salutari conosciuti al mondo. Dieta sana ed equilibrata

Dieta giapponese vs mediterranea. Dal sushi ai legumi : sfida tra gli alimenti della longevità : La Dieta giapponese sembra essere un vero elisir di lunga vita: in grado di prevenire malattie cardiovascolari, diabete e cancro, è un valido alleato anche nella lotta contro il tumore alla prostata. Tuttavia sull’argomento c’è molta confusione: talvolta si viene associata, erroneamente, la Dieta mediterranea alla giapponese, talvolta invece i due stili alimentari vengono visti come opposti. A fare chiarezza il prof. Alberto ...