Dennis Fantina Rilascia Nuove Dichiarazioni e Torna a Parlare di Maria De Filippi!

Fonte : gossipnews.tv

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Le persone più grandi sicuramente ricorderanno la prima edizione di Amici, che all’epoca, nel lontano 2001, si intitolava Saranno Famosi. Dopo molti anni il vincitore di allora, Denise dice la sua sulla conduttriceDe Filippi. Ecco cosa ha dichiarato. Amici è uno dei talent più longevi della televisione italiana. Format nato interamente in Italia, a differenza di X Factor e The Voice che hanno produzioni estere, viene trasmesso ormai da 19 anni. Inizialmente è su Italia 1 con il titolo di Saranno Famosi e poi passato su Canale 5 con il nome definitivo di Amici. Nel corso degli anni moltissimi sono stati gli allievi della scuola che poi hanno intrapreso una carriera artistica importante. Tra i cantanti si possono citare Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa Scarrone, Antonino ed altri. Tra i ballerini Giuseppe Gioffrè e Lorella Boccia. Mentre ...

stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Dennis Fantina deluso per il comportamento di Mari... - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Dennis Fantina deluso per il comportamento di Mari... - POPCORNTVit : Il primo vincitore di Amici: 'Se Maria De Filippi mi incontrasse per caso cambierebbe strada' -