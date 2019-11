Daniele Bossari | Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Francesca Galiciha toccato il fondo ma ha avuto la volontà e la forza di voler risalire e ha deciso di raccontare la sua storia in un libro sincero e coraggioso Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa,non ha mai fatto mistero del suo difficile passato da alcolista. Adesso ha raccolto tutti i suoi pensieri legati a quel periodo, ma non solo, e ne ha fatto un libro coraggioso. La faccia nascosta della luce è il secondo volume scritto dal conduttore, che arriva dopo quello interamente dedicato a una lunga intervista a Franco Battiato. “Al Grande Fratello ho accettato queste mie fragilità, ho capito che non solo mi faceva bene parlarne ma che se anche solo una persona ci si identifica, allora ho fatto bene a scriverla”, ha dettoal settimanale Chi in una lunga intervista nella quale racconta come e perché ...

VanityFairIt : L’isolamento, l’alcol, i pensieri di autodistruzione: Daniele Bossari ci ha raccontato la sua depressione - ecortuso : RT @magicaGrmente22: Daniele Bossari/ “La depressione è un inferno e il suicidio sembrava una soluzione” - magicaGrmente22 : Daniele Bossari/ “La depressione è un inferno e il suicidio sembrava una soluzione” -