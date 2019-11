Cristina Chiabotto | lo scoop a soli 2 mesi dalle nozze Lei non commenta | ma ci sono le

Cristina Chiabotto mostra un pancino sospetto : La showgirl Cristina Chiabotto potrebbe nasconde un dolce segreto,solo qualche mese fa si è sposata con Marco Roscio con una una cerimonia romantica ed elegante a Torino e dopo la coppia ha trascorso la luna di miele a Formentera. Sorpresa dal settimanale “Diva e Donna” la Chiabotto mostra un pancino sospetto e un viso raggiante durante una sessione di shopping col marito. A Roma fanno acquisti in un negozio di scarpe. Lei con un paio di shorts ...

Cristina Chiabotto - luna di miele bollente con Marco : Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali scolpiti e lei corpo perfetto, ...

“Che meraviglia!”. Cristina Chiabotto - le foto mai viste dal matrimonio da favola : Nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino, davanti a quattrocento invitati, Cristina Chiabotto, ex miss Italia edizione 2004 e l’imprenditore piemontese Marco Roscio si sono piaciuti subito, tanto da decidere di andare a nozze solo un anno dopo. Il ricevimento è stato alla Reggia di Venaria. Tra gli ospiti vip: i bianconeri Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Del resto, la showgirl e il neo marito condividono la passione per ...

Cristina Chiabotto in luna di miele : fisico e lato B da urlo in bikini : “Ho coronato il mio sogno d’amore”. Sono le parole che Cristina Chiabotto, fresca sposina, lascia al settimanale Chi dopo il matrimonio con il suo Marco Roscio. I due, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, si sono giurati amore eterno lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, nella splendida cornice della Reggia Venaria (Torino), dove la ex Miss Italia e showgirl, con un meraviglioso abito di Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata ...

“Rospo”. Insultano il marito di Cristina Chiabotto e attenti a cosa fa il suo ex - Fabio Fulco : Il 21 settembre la bella Cristina Chiabotto si è sposata con il compagno Marco Roscio. La conduttrice e l’imprenditore sono diventati moglie e marito nella chiesa di Sant’Umberto presso Venaria Reale nel torinese. I due sono belli, sorridenti e innamorati e le loro foto il giorno del matrimonio hanno fatto impazzire tutti (lei è veramente di una bellezza sconvolgente). Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, che sembrava una di quelle restie al ...

Cristina Chiabotto - l’ex Fabio Fulco reagisce così alle sue nozze (non proprio da gran signore…) : Matrimonio da favola per Cristina Chiabotto e il neo marito Marco Roscio. La Miss Italia 2004 ha detto di “sì” al suo fidanzato nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, alla presenza di 400 invitati. All’epoca della sua unione con Fabio Fulco, fu accusata dall’attore di non sognare figli e famiglia. “Non mi sono sorpresa, perché è normale che una storia non finisca con un brindisi – aveva spiegato in un’intervista rilasciata lo scorso anno -. Ma ...

Finalmente si è sposata! Un matrimonio da favola per Cristina Chiabotto e Marco Roscio e tanti vip alle nozze : Doveva succedere, lo sapevamo tutti. Ne abbiamo parlato in conseguenza al suo grandioso addio al nubilato a Israele: Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati. È stata l’ex Miss Italia a condividere sui social una foto dell’evento. Il matrimonio con l’imprenditore piemontese è stato celebrato a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino, dopo circa due anni d’amore. “21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola” ha scritto la Chiabotto ...