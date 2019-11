Costringe la figlia 13enne disabile a fare un video porno Condannata a sei anni la mamma

Madre insultava la figlia Costringendola alla dieta : Una Madre di Como obbligava la figlia 16enne a continue diete estenuanti, con l’unico obiettivo di non superare i 50 chili di peso corporeo. Decisamente poco per una ragazza così giovane, alta più di un metro e settanta e in piena età di sviluppo. Ma la fissa della Madre per l’aumento di peso della figlia arrivava spesso anche a insulti, e in qualche caso anche ad aggressioni fisiche. Lo scorso marzo era dovuta intervenire la magistratura che ...