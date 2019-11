Coppia degli orrori | sfruttava bimbo di 2 anni per fare video pedopornografici da vendere

Calcio - Europei 2020 : chi affronterà l’Italia nel girone? Il ranking degli azzurri e i possibili acCoppiamenti : chi evitare e in chi sperare : L’Italia sarà testa di serie nel sorteggio degli Europei 2020 di Calcio che si disputerà sabato 30 novembre (ore 18.00) a Bucarest, nella capitale della Romania si conoscerà il destino della nostra Nazionale nella prossima rassegna continentale in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri hanno letteralmente dominato il proprio girone di qualificazione chiudendo a punteggio pieno grazie a ben dieci vittorie consecutive, undici ...

Napoli-Salisburgo Champions League : gli azzurri vanno a caccia degli ottavi. Ancelotti sceglie la Coppia Lozano-Mertens : Domani (5 Novembre) il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Salisburgo. Dopo la vittoria in terra austriaca gli azzurri possono ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Ancelotti, infatti, sono attualmente in vetta al Gruppo E con 7 punti, secondo il Liverpool con 6, a seguire la squadra di Marsch con 3 e fanalino di coda il Genk con un solo punto. Nel caso in cui il Napoli dovesse ...

Astronomia - Novembre porterà uno degli eventi più grandi dell’anno - insieme a due sciami meteorici e ad un suggestivo acCoppiamento di pianeti : Il cielo notturno è ricco di fascino e suggestione e molti appassionati aspettano il calar del sole per fermarsi ad osservare stelle e pianeti lontani. Eppure il mese di Novembre ci porterà un raro evento astronomico che avverrà in pieno giorno e che sarà possibile ammirare solo avendo la giusta attrezzatura. Ma il mese che sta per scoccare presenterà anche altri eventi astronomici degni di nota, che ogni appassionato di osservazioni celesti non ...