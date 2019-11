Coppa Italia calcio 2020 | calendario | tabellone | programma | orari e tv Quarto turno il

Catania : Ad colpito da ultrà - la società decide di non disputare la gara di Coppa Italia : L’amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, secondo quanto riportano le agenzie, è stato colpito da alcuni tifosi della stessa società etnea, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni. Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara del Catania valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C, quando è arrivato l’assalto del tifoso che contestava la gestione ...

Serie C TV - Ottavi Coppa Italia - Programma e Telecronisti Eleven Sports : Eleven Sports è pronta a tornare sul mercato con una nuova offerta legata al calcio per la stagione 2019/20. Per il quinto anno consecutivo, infatti, Eleven Sports è broadcaster ufficiale del campionato di Serie C,...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score degli ottavi di finale - oggi - : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 27 novembre 2019, per gli ottavi di finale della manifestazione.

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019-2020 : le ambizioni dell’Italia. Pittin - Costa e Kostner per stupire : Inizia in terra finnica, precisamente a Ruka, il cammino nella Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile. Una disciplina che, a fasi alterne, nelle ultime stagioni ha dato gioie ai colori azzurri, sia nel massimo circuito internazionale, che nelle grandi manifestazioni (Mondiali ed Olimpiadi). Andiamo a scoprire le ambizioni dell’Italia in vista di quest’annata. Il nome più titolato è ovviamente quello di Alessandro Pittin. È ...

Tennis - l’Italia può lottare per la Coppa Davis in futuro. L’ascesa di Sinner - il consolidamento di Berrettini e un buon doppio per sognare : La Coppa Davis 2019 si è appena conclusa con la vittoria della Spagna, ma già si pensa al prossimo anno. Soprattutto in casa Italia c’è grande trepidazione per la nuova avventura della squadra di Corrado Barazzutti, che può davvero lottare per vincere la competizione in futuro. I rimpianti per l’eliminazione nella fase a gironi sono veramente tantissimi, soprattutto se si vede dove è poi arrivato il Canada, squadra con cui ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida gli azzurri : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Come da tradizione sarà la tappa finlandese di Ruka ad aprire il programma. Fari puntati su Federico Pellegrino che ha regalato tante gioie ai colori azzurri negli anni scorsi. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, aperto dal primo minitour da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, con le sprint a tecnica classica, una 10 km femminile e ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Lake Placid. Dominik Fischnaller guida la spedizione azzurra : Nel prossimo fine settimana torna la Coppa del Mondo di Slittino con la tappa di Lake Placid. Grande attesa in casa Italia per le prestazioni di Dominik Fischnaller dopo il podio nel singolo e la vittoria nel doppio sulla pista di Igls. Una prestazione da incorniciare a che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Sul budello americano saranno ben otto gli slittinisti italiani a gareggiare: Fabian Malleier, Patrick Rastner, Dominik ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : le convocate dell’Italia. Presenti Sofia Goggia e Federica Brignone : La stagione di Coppa del Mondo femminile di sci alpino entra nel vivo con l’appuntamento Killington 2019. Un doppio appuntamento dedicato alle discipline tecniche con lo gigante in programma sabato 30 novembre e lo slalom domenica 1 dicembre. Grande attesa in casa azzurra per le prestazioni di Federica Brignone che sulle nevi statunitensi ha trionfato nel 2017. Ottimi ricordi anche per Sofia Goggia che qui ha conquistato il podio nel 2016. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e Dominik Windisch guidano la spedizione : E’ tutto pronto per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon che ripartirà da Oestersund (Svezia). Grande attesa per la squadra italiana che si presenta ai nastri di partenza con importanti ambizioni. La località svedese evoca dolci ricordi per gli azzurri che proprio qui nei mondiali portarono a casa ben cinque medaglie, con i fantastici ori di Dorothea Wierer e Dominik Windisch nelle mass start. I due campioni del ...

Coppa Italia - quarto turno in Tv : tutte le partite su Rai Sport - spicca Cagliari-Sampdoria : Torna la Coppa Italia, dal 3 al 5 dicembre con le partite del quarto turno eliminatorio, l’ultimo prima dell’entrata in scena delle big corrispettivamente agli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio 2020. Otto gli incontri in tabellone nella settimana di Coppa nazionale di dicembre, tre saranno tra squadre di Serie A: Cagliari-Sampdoria, Spal-Lecce e Udinese-Bologna. Completano il programma Fiorentina-Cittadella, Genoa-Ascoli, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri per il minitour in Finlandia : Scatta nel weekend anche la Coppa del Mondo di Combinata nordica che, come per il fondo, si apre a Ruka, in Finlandia, con un minitour: giovedì 28 in programma il Previsional Competition Round, poi venerdì, sabato e domenica sono previste tre Gundersen. Saranno Cinque gli azzurri al via: il DT Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier. Giovedì l’obiettivo sarà quello di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si affida a Pellegrino e De Fabiani e attende i giovani : La Coppa del Mondo di sci di fondo è ormai alle porte: si parte quest’anno, riproponendo il Ruka Triple che lo scorso anno non c’era stato, con due sole giornate di gare ed il minitour spostato poi a Lillehammer. Già da venerdì 29 invece, i nomi su cui dovrà puntare l’Italia saranno principalmente due: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Nell’anno in cui non ci sono grandi manifestazioni in programma, e dunque ...

Nuova Classifica ATP – Nadal al top fresco di Coppa Davis : top 10 immutata - Berrettini miglior italiano : Nadal, fresco di vittoria in Coppa Davis, comanda il ranking davanti a Djokovic e Federer. Berrettini miglior azzurro: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora al top Rafa Nadal, fresco di vittoria della Coppa Davis con la sua Spagna, evento che fa calare il sipario sulla stagione tennistica. Il tennista iberico sarà numero 1 ...

Coppa Davis 2019 : Italia - a metà tra sfortuna e stanchezza. Più scelte possibili nel 2020 : La Coppa Davis dell’Italia, nel suo nuovo formato, non è stata particolarmente fortunata, a causa dell’eliminazione subita nella prima fase delle finali con le sconfitte patite nelle sfide contro Canada e Stati Uniti. L’evento di Madrid ha mostrato prima di tutto una verità difficilmente confutabile: le energie di Matteo Berrettini erano finite da tempo. Dopo un anno in cui ha iniziato fuori dai primi 50, è arrivato a giocarsi ...