Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2019 | Johannes Rydzek diventerà il re di Kuusamo?

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019-2020 : le ambizioni dell’Italia. Pittin - Costa e Kostner per stupire : Inizia in terra finnica, precisamente a Ruka, il cammino nella Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile. Una disciplina che, a fasi alterne, nelle ultime stagioni ha dato gioie ai colori azzurri, sia nel massimo circuito internazionale, che nelle grandi manifestazioni (Mondiali ed Olimpiadi). Andiamo a scoprire le ambizioni dell’Italia in vista di quest’annata. Il nome più titolato è ovviamente quello di Alessandro Pittin. È ...

Combinata nordica - la guida completa alla stagione 2019-2020 : favoriti - outsider - italiani da tenere d’occhio : La Coppa del Mondo di Combinata nordica, nata nell’inverno 1983-’84, è giunta alla sua XXXVII edizione. La competizione inaugurale si terrà venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia. La stazione sciistica nei pressi della città di Kuusamo terrà a battesimo la nuova stagione con un weekend lungo, poiché si gareggerà anche sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire qual è la situazione di ogni movimento nazionale ai nastri di partenza dell’annata ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri per il minitour in Finlandia : Scatta nel weekend anche la Coppa del Mondo di Combinata nordica che, come per il fondo, si apre a Ruka, in Finlandia, con un minitour: giovedì 28 in programma il Previsional Competition Round, poi venerdì, sabato e domenica sono previste tre Gundersen. Saranno Cinque gli azzurri al via: il DT Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier. Giovedì l’obiettivo sarà quello di ...

Combinata nordica - si alza il sipario sulla stagione di CdM : si comincia con il minitour di Ruka : Il minitour di Ruka apre la Coppa del mondo di Combinata nordica, il programma e gli azzurri in gara Sarà il minitour di Ruka ad aprire la Coppa del mondo 2019/2020 di Combinata nordica. A partire da giovedì 28 novembre, gli atleti saranno impegnati nella località finlandese per ben quattro giorni di gare: si comincerà con il consueto Previsional Competition Round per poi proseguire con tre individuali Gundersen spalmante in altrettante ...

Calendario Combinata nordica 2019-2020 : le date e il programma della Coppa del Mondo : E’ tutto pronto per il via della Coppa del Mondo 2019/2020 di Combinata nordica. La prima tappa è in programma il prossimo fine settimana a in Finlandia per la precisione a Ruka. A seguire gli atleti saranno impegnati sulle piste più importanti del Mondo come Lillehammer, Park City, Val di Fiemme, Oberstdorf e molte altre. Per quanto concerne l’Italia fari puntati come sempre su Alessandro Pittin il migliore interprete di questa ...

Combinata nordica - le squadre A e B pronte per un raduno in Svizzera : la lista degli otto convocati : raduno in Svizzera per le squadre A e B di Combinata nordica: ecco gli otto convocati del direttore tecnico Rigoni Da Livigno a Davos. Prosegue la preparazione pre-stagionale delle squadre A e B di Combinata nordica, che dopo il raduno terminato lo scorso 28 ottobre nella località in provincia di Sondrio, si ritroveranno in terra Svizzera per una nuova sessione di allenamenti, il cui è previsto per la giornata di mercoledì 6 ...

Combinata nordica : i convocati dell’Italia per il raduno a Davos. Costa e Pittin osservati speciali : Il primo appuntamento è fissato il 29 novembre a Ruka (Finlandia). Sulle nevi finniche inizierà una nuova avventura della Coppa del Mondo di Combinata nordica e l’Italia cercherà di arrivare nel migliore dei modi al primo atto di quest’annata. Le squadre A e B, dopo aver svolto e terminato la preparazione a Livigno, si raduneranno a Davos (Svizzera), come riportato dal sito della FISI, a partire dal 6 novembre. Una sessione di ...