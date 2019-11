Combinata nordica | Coppa del Mondo 2019-2020 | una nouvelle vague azzurra in arrivo I

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Comincia ufficialmente domani con il Provisional Competition Round sul trampolino HS142 di Kuusamo (Finlandia) ladeldi. Questo fine settimana andrà in scena un mini-tour in quel di Ruka composto da tre prove individuali Gundersen in cui finalmente capiremo quali potrebbero essere i valori in campo almeno per la prima parte di stagione. In chiavele punte del movimento sono sempre rappresentate da Alessandro Pittin (29 anni) e Samuel Costa (26), ma attenzione alla crescita del giovane Aaron Kostner. Il ventenne di Ortisei è un combinatista completo su cui si può sicuramente contare per il futuro, anche se il suo obiettivo per la stagionedeve essere quello di crescere senza troppe pressioni trovando una maggiore stabilità tecnica nel salto in modo da entrare in zona punti con continuità e cercando di raccogliere qualche ...

TgrRaiFVG : Combinata nordica, giovedì 28 novembre inizia la stagione di Coppa del Mondo a Ruka in Finlandia con le qualifiche… - antopillosio : RT @TgrRaiFVG: Combinata nordica, giovedì 28 novembre inizia la stagione di Coppa del Mondo a Ruka in Finlandia con le qualifiche ufficial… - giganterinaldi : RT @TgrRaiFVG: Combinata nordica, giovedì 28 novembre inizia la stagione di Coppa del Mondo a Ruka in Finlandia con le qualifiche ufficial… -