Ciclismo | i corridori italiani disoccupati e senza squadra Tutte le trattative e chi

Ciclismo - Egan Bernal candidato numero uno per rientrare nella ristretta elite di corridori capaci di aggiudicarsi la Tripla Corona : La stagione ciclistica 2019 ha scoperto l’erede delle grandi corse a tappe: Egan Bernal. Passato professionista nel 2016 con l’Androni Giocattoli-Sidermec, nonostante la sua giovanissima età, stagione dopo stagione, è finito al centro delle attenzioni degli occhi dei più esperti per le sue doti innate di scalatore puro e dalla forte resistenza in classifica. Un ragazzo di soli 22 anni capace di rendere la vita difficile ai big dei ...

Ciclismo - la situazione dei corridori italiani disoccupati. Tutte le trattative in corso : Pozzovivo ancora senza squadra : Sono ancora diversi i corridori italiani senza contratto per la stagione 2020, sia per quanto riguarda i movimenti all’interno del World Tour che per le formazioni Professional. Queste ultime sono sicuramente le squadre più svantaggiate, visto quanto stanno subendo per via della riforma del World Tour e del divario eclatante tra queste due categorie. A pagarne le conseguenze sono anche i corridori. E ci sono comunque le difficoltà di ...

Ciclismo - quali corridori disputeranno il Giro d’Italia e quali il Tour de France 2020 : tra conferme - possibilità e indiscrezioni : Mancano ancora sette mesi al Giro d’Italia e otto al Tour de France 2020, ma come ogni anno sono questi due gli appuntamenti più importanti della stagione, da pianificare con tempo per prepararsi ad hoc. Sin dalla loro presentazione saltano all’occhio le prime indiscrezioni, le prime dichiarazioni dei possibili partecipanti e favoriti che abbiamo ipotizzato di seguito. Tra i nomi più papabili per il Giro spicca, senza ombra di dubbio, ...

Ciclismo - anche Sergio Pardilla tra i corridori che lasciano le corse : Nella lunga pausa tra una stagione e l’altra si susseguono gli annunci dei corridori che stanno abbandonando il Ciclismo professionistico. Uno degli ultimi ciclisti a confermare la chiusura della carriera è Sergio Pardilla, buon scalatore spagnolo ormai prossimo ai 36 anni. Pardilla ha pagato non solo l’età, ormai non più verdissima, ma anche un problema di salute che lo ha condizionato nella sua ultima stagione. Il suo nome è andato così ad ...

Ciclismo - Egan Bernal : ‘L’immagine dei corridori colombiani è influenzata dal doping’ : Egan Bernal ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni per le sue dichiarazioni a proposito di doping e antidoping, alcune vere ed altre solo presunte. Il vincitore del Tour ha rimarcato la situazione che si sta vivendo in Colombia, un Paese che non è ancora all’avanguardia nella lotta ai farmaci e ai metodi proibiti nello sport, ma ha voluto rettificare quanto era stato riportato in un’intervista rilasciata a Le Monde. La sua posizione ha ...

Ciclismo - tutti i corridori disoccupati e senza contratto per il 2020. Le trattative ed i possibili sviluppi : Si è appena conclusa la stagione 2019 per il Ciclismo internazionale e, tra i vari ritiri delle squadre, si inizia a già a pensare al prossimo anno. Da gennaio si inizierà a far sul serio, ora ci sono da mettere a punto gli ultimi tasselli nelle rose. Il ciclomercato è ancora in fermento: diversi sono i corridori che non hanno ancora firmato un contratto, tra loro anche molti italiani che militano in formazioni World Tour. Il primo che viene in ...

Ciclismo - anche Pozzovivo tra i tanti corridori italiani senza squadra : Il ciclomercato in vista della stagione 2020 ha ormai concluso quasi tutti i colpi più importanti. Diverse squadre del World Tour hanno già chiuso ufficialmente il proprio organico ed anche nella categoria Professional non sono rimasti molti posti liberi. I corridori che non sono ancora riusciti a firmare un contratto per il 2020 non hanno quindi una grande varietà di opzioni a disposizione. Alcuni non avranno comunque problemi a trovare una ...

Ciclismo - dieci nuovi corridori per la Bardiani CSF : Zana e Mazzucco al debutto : Sarà una Bardiani CSF quasi rivoluzionata quella che si presenterà al via della stagione di Ciclismo 2020. La storica squadra diretta da Bruno e Roberto Reverberi ha già ingaggiato dieci nuovi corridori, cercando di aumentare qualità ed esperienza dopo un’annata molto deludente che ha portato a rivedere parzialmente il progetto di fondo. L’organico non sarà rinnovato solo con l’inserimento di giovani neoprofessionisti come avveniva in passato, ...

Ciclismo - il Team Bahrain annuncia nuovi corridori : arriva Capecchi - via Pozzovivo : Per il Team Bahrain Merida la stagione 2020 si aprirà con un deciso rinnovamento sia nei quadri dirigenziali e tecnici, che nell'organico dei corridori. Con l’ingresso di McLaren nel pacchetto azionario e l’arrivo di Rod Ellingworth come Team manager, si avvierà una sorta di seconda fase dopo il triennio iniziale che ha ruotato attorno a Vincenzo Nibali. Partito il campione siciliano il Team Bahrain si ricostruirà con nuovi leader e nuovi ...

Ciclismo : altri corridori chiudono la carriera - si ferma anche Simon Spilak : Con le ultime corse dell’anno e l’avvicinarsi della pausa invernale, nel mondo del Ciclismo si susseguono gli annunci dei corridori che chiudono l’attività. Tra gli ultimi a decidere di appendere la bicicletta al chiodo c’è lo sloveno Simon Spilak che, a soli 33 anni, ha deciso di smettere nonostante avesse la possibilità di allungare la carriera ancora per qualche stagione. Spilak è stato uno dei più convincenti interpreti delle corse a tappe ...

Ciclismo - UAE Emirates : organico chiuso con 30 corridori - Rui Costa rinnova : Mentre ancora deve terminare la stagione ciclistica 2019, la UAE Emirates ha già completato il suo organico per il 2020. La squadra del CEO Mauro Gianetti ha concluso la sua campagna acquisti annunciando gli ultimi due movimenti. Il primo è il rinnovo del portoghese Rui Costa, mentre il secondo è il debutto del neoprofessionista Alessandro Covi. Proprio la presenza di tanti giovani talenti sarà uno dei segni distintivi nel rinnovato organico ...