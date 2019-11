Ci sono 950 milioni per ponti e dissesto | assicura De Micheli

Fonte : agi

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sui, i viadotti e le autostrade che crollano, franano, smottano, la ministra per le Infrastrutture Paola Desostiene che "l'emergenza è figlia del cambiamento climatico" e che anche con alcuni di questi aspetti "dobbiamo cominciare a fare i conti" anche se questo ovviamente "non giustifica il ritardo con cui questo Paese ha affrontato alcune situazioni, in particolare quella che riguarda ilidrogeologico". Però, aggiunge, per questo scopo "abbiamo già assegnato 700destinati alle Regioni che hanno presentato i progetti, perché tutta la progettazione è in capo a loro". Delo afferma in un'intervista al Corriere della Sera in cui dichiara che domenica il ponte sulla A6 Torino-Savona "è crollato per una frana" ma che da ottobre il governo giallorosso ha "previsto 2.000 interventi di manutenzione straordinaria e di nuova costruzione sui...

