Chiara Ferragni e Fedez bacio appassionato | ma il dettaglio hot alle spalle non sfugge ai

“Ma è un c***”. Chiara Ferragni e Fedez - il bacio social è tenerissimo. Ma quel dettaglio sconvolge i fan : Chiara Ferragni, la foto del bacio con Fedez manda in tilt la rete. Chiara Ferragni e il marito Fedez sono una delle coppie più seguite e amate del mondo. Influencer e imprenditrice lei, cantante e produttore lui, sono due tipi super social e ogni giorno postano immagini delle loro invidiatissime vite. Nelle ultime ore Chiara ha postato una foto che la ritrae mentre bacia il marito Fedez. Ma i follower hanno notato tutti la stessa cosa, una cosa ...

Chiara Ferragni e il reggiseno push up : «L'ho scoperto a 32 anni...» : L?invenzione del push up, il reggiseno che modella il seno spingendolo verso l'alto, grazie a particolari imbottiture, non è certo recente ma Chiara Ferragni l?ha tardivamente...

Una Chiara Ferragni da urlo : accavalla le gambe e… Anche la scollatura fa il suo : Dopo il recente boom al botteghino con il film che la vede protagonista, Chiara Ferragni cavalca l’onda del successo mediatico con foto sempre più provocanti che la ritraggono con pezzi minimali dal look decisamente aggressivo. La collaborazione con alcuni dei brand di intimo più famosi a livello internazionale ha portato la celebre fashion influencer a indossare top succinti in svariati look postati sul social network Instagram. In alcuni ...

Chiara Ferragni "maggiorata" col nuovo décolleté : «Scoprire il push up a 32 anni...» : L?invenzione del push up, il reggiseno che modella il seno spingendolo verso l'alto, grazie a particolari imbottiture, non è certo recente ma Chiara Ferragni l?ha tardivamente...

Chiara Ferragni : i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d’ispirazione - o altro) : Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d'ispirazione)Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d'ispirazione)Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d'ispirazione)Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d'ispirazione)Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per partyhaolic in cerca d'ispirazione)Chiara Ferragni: i 10 best outfit 2019 (per ...

Chiara Ferragni e Fedez - lo scatto sexy scatena tutti : “Secondo figlio in arrivo?” : Il desiderio di un altro figlio non è mai stato nascosto da Chiara Ferragni e Fedez che, con uno degli ultimi post social, hanno scatenato il web che ha iniziato a chiedersi se fossero iniziati i “lavori” per l’arrivo della cicogna. Non è la prima volta che la Ferragni alimenta i rumors su una presunta seconda gravidanza e, ogni volta, lei o il marito hanno ironizzato sulle ipotesi degli utenti della rete smentendo, con un sorriso, tutti i ...

Chiara Ferragni ha sfondato : la storia di una fashion blogger milionaria - : Monica Montanaro Chiara Ferragni è assurta nell'arco di un decennio a star del web reinventandosi nel ruolo inedito di fashion blogger e influencer tra le più acclamate a livello internazionale Il nome Chiara Ferragni è divenuto celeberrimo in ogni angolo del Pianeta. Ma solo nominadola suscita divisione. La sua figura, protagonista in ogni contesto, riscuote nella gente una reazione manichea: venerazione assoluta o, all'opposto, ...

“E ‘quelle’?!”. Chiara Ferragni - nulla sfugge. Ma la sua risposta alle critiche è da standing ovation : La super influencer Chiara Ferragni è apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo per il suo fantastico ed inimitabile look. Le sue foto collezionano una miriade di like e di commenti entusiastici, ma a volte può capitare che ci sia qualcuno che trovi il pelo nell’uovo per criticarla. Stavolta la moglie di Fedez è stata presa di mira per un dettaglio particolare: la ricrescita delle sue unghie. Probabilmente, tra i tantissimi ...

TikTok - fare il primo post come Chiara Ferragni : @vanityfairitalia@Lisaandlena 32,7 milioni di follower@glamouritalia@lorengray 30,3 milioni di follower@vogueitalia@gqitalia@babyariel 29,3 milioni di follower@lacucinaitaliana@camerondallas 17,8 milioni di follower@wireditalia@lizakoshy 13,9 milioni di follower@experienceis @Savannahsoutas 13,8 milioni di followerSe siete rimasti fermi a guardare pensando che TikTok fosse un social vietato agli over 13, preparate a ricredervi. Chiara Ferragni è ...

Intimissimi – Inizia la magia del Natale : la Christmas Gift Guide di Chiara Ferragni [GALLERY] : La fashion influencer e digital ambassador del brand Chiara Ferragni dà inizio alla magia del Natale con la Christmas Gift Guide su Intimissimi.com Si respira già la magia del Natale da Intimissimi, e insieme alla fashion influencer e digital ambassador del brand Chiara Ferragni, le festività sono ancora più vicine. Un momento in cui sognare in grande è concesso a tutti, quest’anno ancora di più grazie ad un progetto pensato ad hoc per il ...

“Tette fuori controllo”. Chiara Ferragni senza filtri - la foto che fa pensare a tutti la stessa cosa : Chiara Ferragni è l’influencer italiana più famosa. In Italia e nel mondo. E pensare che Chiara ha iniziato con un semplice blog. In The Blonde Salad, l’influencer postava ogni giorno le foto dei suoi look. Si divertiva, giocava. Così, giocando, ha realizzato il suo sogno. Che oggi è un sogno di milioni di euro. The Blonde Salad è ormai un impero e Chiara è l’imperatrice. Oggi, oltre che influencer, è anche testimonial di vari marchi e stilista. ...

Chiara Ferragni e quel seno che insospettisce : Il decollete insolito sfoggiato da Chiara Ferragni sui social ha insospettito alcuni utenti della rete, che si sono chiesti se la influencer fosse ricorsa all’uso della chirurgia estetica. Il seno minuto della Ferragni, infatti, è sempre stato mostrato con orgoglio da lei su Instagram, dove molti follower l’hanno sempre esaltata proprio per essere andata controtendenza rispetto alle colleghe. Se tante donne, infatti, sono ricorse alla chirurgia ...

Chiara Ferragni per la premiere italiana del suo documentario - : Fonte foto: Instagram Chiara Ferragni per la premiere italiana del suo documentario 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla serata che si è svolta all'Auditorium della Concilazione

Fedez e Chiara Ferragni fanno la pole dance ma lui si infortuna : I Ferragnez sembra abbiano sviluppato una nuova passione che, ovviamente, hanno deciso di condividere sui loro profili social. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di provare una lezione di pole dance di coppia, una disciplina che sta riscuotendo un successo sempre maggiore e che, a quanto pare, ha stregato l'imprenditrice digitale. Non è la prima volta che Chiara Ferragni mostra una lezione di pole dance. Nelle scorse settimane aveva già ...