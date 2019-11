Champions League | l' Inter batte lo Slavia | Lautaro e Lukako | sorpasso al Borussia Napoli

Calcio - Champions League 2019-2020 : l’Inter trionfa a Praga - il Napoli pareggia a Liverpool : Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio della serata di Champions League per Inter e Napoli impegnate in questa serata di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte hanno trionfato in trasferta sul campo dello Slavia Praga: 3-1 lo score in favore dei nerazzurri. Una prestazione di altissimo profilo tecnico e psicologico quella dei meneghini, passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una splendida rete dell’argentino ...

Risultati Champions League : Barcellona agli ottavi - così spera l’Inter. Che rimonta il Lipsia! [FOTO] : Risultati Champions League – Torna la competizione europea per club più importante, la Champions League. Si è giocata la quinta giornata della fase a gironi. Si entra nel clou del torneo. Grande spettacolo nella partita tra Real Madrid e Psg, dominio del Bayern Monaco che ha vinto contro la Stella Rossa, continua a vincere il Tottenham di Mourinho, 4-2 contro l’Olympiacos, solo un pareggio per il Manchester City. Nelle prime ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Scandicci continua a volare - battuta Kaliningrad in casa! : Scandicci continua a regalare meraviglie nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile e, dopo aver espugnato la tana del VakifBank Istanbul all’esordio, sconfigge la Lokomotiv Kaliningrad per 3-1 (26-24; 23-25; 26-24; 25-21) al Palestra di Siena infilando così la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. Le toscane volano in testa al girone con due successi all’attivo (5 punti) davanti al VakifBank ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio ad Anfield! Girone E apertissimo. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Tra poco le Pagelle. 22.57 Il Napoli pareggia contro il LIVErpool ad Anfield per 1-1 dopo un buon match, ingabbiando ancora i campioni d’Europa, che a tratti giocano bene, ma soffrono il gioco unito e difensivo della squadra di Ancelotti. I Reds vanno sotto con il gol in diagonale di Mertens, rispondendo con Lovren dominando a tratti ma non avendo forze per chiuderla: dopo le tante ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Pazza partita dell’Inter che va in vantaggio poi sfiora il raddoppio che il Var fa diventare rigore per lo Slavia Praga che firma il pareggio. La ripresa si apre con l’assedio dell’Inter che si culmina nelle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Ora all’Inter serve vincere contro il Barcellona per passare, oppure sperare che lo Slavia Praga fermi il Borussia ...

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan fenomentale - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa del Liverpool. Un punto comunque importante in ottica qualificazione per la squadra di Ancelotti che era passata in vantaggio con un gol di Mertens. Pareggio nel secondo tempo di Lovren. Il Napoli resta imbattuto contro i campioni in carica. Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola ...

Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan è ovunque - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in Champions. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez chiude la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ L’Inter ora riesce a contenere bene gli attacchi dello Slavia. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Goooooooooooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Lukaku che di esterno mette in mezzo dalla destra e al volo Lautaro Martinez mette in rete, Slavia Praga-Inter 1-3. 86′ Candreva contropiede tutto solo ma è troppo stanco e calcia fuori da ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : finale da vivere ad Anfield! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Minuti finali da vivere a LIVErpool. 81′ Fuori Mertens, dentro Elmas: secondo cambio per il Napoli. 79′ FABINHO! Tiro che sfiora gli incroci. 78′ Fuori Milner, dentro Alexander-Arnold: linfa per Klopp. 76′ Mancano 15′ alla fine: il Napoli ormai ha rinunciato a giocare. 74′ Pallone sempre tra i piedi dei giocatori di casa. 72′ Fuori Lozano, ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-2 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku segna a porta vuota! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Prova l’assalto ora lo Slavia Praga che non molla e vuole il gol del pareggio. 83′ Gooooooooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuu, Lancio di Lazaro velo di Lautaro per Lukaku che approfitta dello scivolone del difensore avversario e buca il portiere avversario lanciato verso l’attaccante, Slavia Praga-Inter 1-2. 82′ Fuori Vecino e dentro Esposito per ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : traverse di Lukaku e Brozovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Fuori Husbauer e dentro Zeleny per lo Slavia Praga. 68′ TRAVERSA!! Un altra traversa questa questa volta ad opera di Brozovic che di piatto al volo prende la parte alta della traversa. 66′ TRAVERSA! Lukaku su cross di Candreva prende l’incrocio di pali con un colpo di testa. 64′ Prima sostituzione per lo Slavia: dentro Traoré, esce Stanciu. 62′ Masopust ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio meritato di Lovren! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Sofferenza difficile da sostenere fino alla fine per il Napoli, sin qui lodevole in difesa. 68′ Atterrato Allan da ben tre giocatori dei Reds; il brasiliano è stato eroico sin qui. 67′ pareggio meritato per i padroni di casa. Il Napoli è sulle gambe e non riesce più ad uscire. 66′ Grande stacco di testa di Lovren che forse aveva fatto fallo su Mertens: il Var ...