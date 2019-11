Champions | ascolti al top per Juventus-Atletico Madrid

Fiorello con Viva RaiPlay supera ascolti streaming della Champions : Fiorello vince la sfida: portare uno show con contenuto originale per la prima volta su una piattaforma digitale. Ieri (dato registrato fino alle 23,59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay ! (compresa l’anteprima Aspettando Viva RaiPlay !) ha generato oltre 850 mila visualizzazioni. Il 72% delle visualizzazioni provengono da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto ...

Ascolti tv martedì 5 novembre - in testa la Champions - boom per Fiorello : i dati : Ascolti tv 5 martedì 5 novembre, in testa la Champions League, Fiorello fa ancora il botto Rieccoci qui, curiosi come sempre, per scoprire quale canale tv ha fatto compagnia a più italiani ieri sera! Come sarà andato il 5 novembre appena passato? Anche ieri sera, la televisione presentava, per ogni canale, programmi appetitosi tra i […] L'articolo Ascolti tv martedì 5 novembre, in testa la Champions, boom per Fiorello: i dati proviene da ...