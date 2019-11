Caso Regeni | Gabrielli | La verità è un' esigenza per il Paese

Caso Regeni - riparte dialogo tra Cairo e Roma : 22.11 Dopo un anno di "impasse", riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sulla morte di Regeni. Il procuratore generale egiziano ha invitato il procuratore capo di Roma a un incontro al Cairo per "confermare la volontà di fare progressi nella cooperazione giudiziaria nell'indagine sul Caso Regeni" A sollecitare l'incontro il ministro degli Esteri Di Maio, che incontrò i Regeni alla Farnesina. "E' una notizia importante dopo un ...

Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sul Caso Regeni. Di Maio : "Massimo impegno per Giulio" : Dopo un anno Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sull’omicidio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi - a quanto apprende l’Ansa - ha infatti invitato il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo “al fine di confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni”, si legge nella lettera.La ripresa del ...

Riparte il dialogo tra le procure di Cairo e Roma sul Caso Regeni : La lettera, inviata all'ambasciatore d'Italia in Egitto Giampaolo Cantini, il procuratore generale egiziano si dice "lieto di invitare il nuovo procuratore di Roma appena sarà nominato"

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : una speranza per la verità mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

Caso Regeni : Di Maio - ‘stasi inaccettabile - favorirò dialogo tra Procure’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Sul Caso di Giulio Regeni c’è “una stasi inaccettabile e nelle prossime settimane lavorerò per favorire il dialogo tra le Procure” egiziana ed italiana. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. L'articolo Caso Regeni: Di Maio, ‘stasi inaccettabile, favorirò dialogo tra Procure’ sembra essere il primo su ...

