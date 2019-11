Caserta | “legato a un albero e picchiato per una foto falsa su Instagram” | tre arresti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un malinteso dagli esiti violenti. È quello che è successo nelno, dove in tre hanno legato eun amico per aver pubblicato unafake sui social. L’episodio risale a giugno e la vittima dell’aggressione è un 31enne di Casapesenna. Mercoledì i presunti autori del pestaggio sono stati arrestati dai carabinieri di Casal di Principe, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura diretta da Francesco Greco. Le accuse per i tre – tutti fratelli di 29, 33 e 34 anni e originari di San Cipriano d’Aversa – sono sequestro di persona, rapina, lesioni personali aggravate e anche minaccia aggravata. Secondo i magistrati tutto ha avuto inizio il 5 giugno scorso, una settimana prima dell’aggressione, quando il 31enne ha contattato uno dei tre, suo amico ...

