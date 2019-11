Caruana Galizia | arrestato ex capo di gabinetto Schembri In manette anche il medico del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) A meno di 24 ore dalle dimissioni, l’exdimaltese Keithè stato. Il braccio destro del premier maltese Joseph Muscat ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito all’interrogatorio e alla perquisizione dell’abitazione privata avvenuti ieri mattina. In serata è stato fermatoil dottor Adrian Vella,personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech, sospettato di essere fra i mandanti dell’omicidio della giornalista Daphne. Il sospetto è che Vella stesse facendo da tramite tra Fenech e. Gli scossoni politici intorno al caso della cronista uccisa da un’autobomba nel 2017 stanno scuotendo la Valletta, dove tremaMuscat: contro di lui centinaia di manifestanti si sono riuniti davanti al Parlamento per chiedere le dimissioni del suo governo, lanciando ...

