Carolyn Smith dice basta alle fake news su di lei | ' Sono più viva che mai'

Ballando con le stelle - orrore contro Carolyn Smith : "Sta morendo". La furibonda reazione alla porcata : La solita porcata contro Carolyn Smith: nelle ultime ore, ancora una volta, è circolata la fake-news secondo cui sarebbe morta. Come è noto, la giudice di Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci su Rai 1 - da tempo lotta contro un tumore. E c'è chi ci specula su. Uno schifo. Una verg

Carolyn Smith furiosa : “Basta giocare con la mia morte. Io sono più viva che mai” : Carolyn Smith, presidentessa di giuria a Ballando con le Stelle, combatte da tempo una dura battaglia contro il cancro che racconta sui suoi social non solo per avere il sostegno dei suoi tantissimi fan ma anche per essere d’ispirazione a chi vive un momento difficile come il suo. La coreografa è una donna forte, capace di affrontare con il sorriso anche le fasi più complesse. Stavolta però ha perso la pazienza: il motivo? Alcuni post e ...

Carolyn Smith e le fake news sulla sua salute : ‘Non sto morendo - sono più viva che mai’ : Carolyn Smith non ci sta, e sui social sbotta contro chi la dà per spacciata. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle sta affrontando un nuovo trattamento per uccidere le cellule tumorali rimaste ma al tempo stesso deve fronteggiare le voci infondate di coloro che sul web scrivono che la donna sarebbe in punto di morte. Carolyn Smith contro le fake news Nel ringraziare i giornalisti che riportano i fatti senza inventare nulla, Carolyn ...

Carolyn Smith furiosa - rivela : “Mi è preso un colpo” - ecco cosa è successo : Carolyn Smith furiosa contro le fake news: lo sfogo sui social Pur non passando un periodo molto semplice, Carolyn Smith sfoggia un gran sorriso. E il suo essere così solare e piena di vita è ciò che le da’ la forza per combattere ed andare avanti. La coreografa americana, che abbiamo conosciuto anche grazie a […] L'articolo Carolyn Smith furiosa, rivela: “Mi è preso un colpo”, ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Carolyn Smith e le fake news sulla sua salute : ‘Sono più viva che mai’ : Carolyn Smith non ci sta, e sui social sbotta contro chi la dà per spacciata. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle sta affrontando un nuovo trattamento per uccidere le cellule tumorali rimaste ma al tempo stesso deve fronteggiare le voci infondate di coloro che sul web scrivono che la donna sarebbe in punto di morte. Carolyn Smith contro le fake news Nel ringraziare i giornalisti che riportano i fatti senza inventare nulla, Carolyn ...

“Sconvolta”. Carolyn Smith non ci sta più : quello che è successo alla giudice di Ballando è gravissimo : Carolyn Smith su tutte le furie. La giudice di Ballando con le stelle sta vivendo un momento molto duro: il tumore è tornato e ora lei deve sottoporsi a nuove cure. I medici le hanno detto che dovrà riposarsi quindi la Smith ha deciso di rinunciare ad alcuni impegni lavorativi. La salute, si sa, viene prima di tutto. Ed è giunto il momento, per lei, di dedicarsi a se stessa prima che al resto. Nelle ultime ore, però, è successa una cosa molto ...

Ballando 2020 - Milly conferma la giuria : “Carolyn Smith sta lottando” : Milly Carlucci conferma la giuria di Ballando con le stelle e fa una dolce rivelazione su Carolyn Smith Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Quotidiano.net in cui ha parlato dei suoi prossimi impegni in tv, ovvero Il Cantante Mascherato e Ballando con le stelle 2020. A proposito del programma del sabato sera di Rai1, Milly ha dichiarato che… “La giuria è confermata in toto: tornano Guillermo Mariotto, Fabio Canino, ...

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore : il messaggio ai fan rivela il nuovo dramma : Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore. Dopo un periodo di silenzio, che aveva preoccupato i fan, la giudice di Ballando con le stelle ha confermato le previsioni di chi temeva ci fossero nuovi problemi. In un primo video, registrato qualche settimana fa a Miami e postato ora su Instag

Non è finita la battaglia contro il tumore di Carolyn Smith : Una brutta tegola per la presidente della giuria di di Ballando con le stelle. Non è ancora finita la battaglia contro il

Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore : «Voglio sentirmi dire “è finita!”» : Carolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn Smith ci mette la faccia, come al solito. Per l’ex ballerina, coreografa, maestra di ballo e giudice internazionale l’ultimo mese è stato molto difficile. E la 59enne ha deciso di parlarne adesso, dopo qualche settimana di silenzio, per continuare a raccontare ai follower e ai fan il difficile percorso che a testa alta sta affrontando da quando nel ...

Carolyn Smith e la lotta col tumore : «Di nuovo chemioterapia - continuo a combattere ma dopo 4 anni è dura» : Purtroppo non è finita la dura lotta di Carolyn Smith, ex giudice del celebre talent danzerino condotto da Milly Carlucci ?Ballando con le stelle?, contro il tumore. Carolyn...

“Voglio chiudere in bellezza”. Carolyn Smith - dopo mesi di silenzio - la giudice di Ballando con le stelle - racconta tutta la (triste) verità. Gelo tra i fan : Carolyn Smith, il tumore è tornato. L’amata giudice di Ballando con le stelle non è guarita. dopo un periodo durante il quale la Smith non ha mai aggiornato i fan sul suo stato di salute, con un video, Carolyn ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. Gli ultimi aggiornamenti risalivano alla fine di settembre, quando Carolyn Smith aveva confermato che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore c’era ancora. Poi più nulla. ...

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore : il messaggio ai fan rompe il silenzio : La giudice di Ballando con le stelle ha rivelato ai fan di essersi sottoposta a un nuovo intervento contro il tumore, che...

Carolyn Smith confessa : Ho rimosso il tumore chirurgicamente - ma c'è ancora : "Mi sono operata al seno un mese fa ma l'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. Un pugno allo stomaco". Con queste parole Carolyn Smith ha confessato ai suoi follower cosa ha vissuto nell'ultimo mese. Un'operazione chirurgica importante, la speranza di aver definitivamente sconfitto la malattia e poi la nuova, pesante, sentenza: tutto da rifare. La popolare coreografa di "Ballando con le Stelle" ha pubblicato, ...