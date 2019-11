Carmelo Barbagallo | ex dirigente della Banca d’Italia | è il nuovo presidente

Chi è Carmelo Barbagallo - l'uomo scelto dal Papa per guidare l'authority antiriciclaggio del Vaticano : Carmelo Barbagallo , fino a giugno 2019 capo della Vigilanza della Banca d’Italia, sarà il nuovo capo dell’AIF vaticana, cioè l’Unità di intelligence contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, della Santa Sede. La nomina di Papa Francesco è arrivata all’indomani del suo rientro dal viaggio in Estremo Oriente, e come aveva anticipato nella conferenza stampa a bordo, si tratta di una ...

Papa nomina Carmelo Barbagallo nuovo presidente Aif : Siciliano, 63 anni, funzionario generale di Bankitalia ed ex capo della Vigilanza di via Nazionale, è stato nominato alla guida dell’Autorità di Informazione Finanziaria vaticana al posto di René Brulhart, il cui mandato non è stato rinnovato dal pontefice, anche a seguito dell'ultimo scandalo finanziario che ha scosso il Vaticano