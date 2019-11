Cara sindaca Raggi | il blocco dei diesel è un tema rilevante Come la salute dei cittadini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Entro il 14 novembre 2019 la città di Roma avrebbe dovuto presentare il proprio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), denominato anche “Piano Clima”, nell’ambito degli impegni assunti nel Patto dei sindaci, ossia di ridurre le proprie emissioni climalteranti di almeno il 40% entro il 2030. Il Piano non è stato ancora presentato in quanto Roma ha richiesto una proroga, spostando quindi la scadenza alla primavera 2020. Dall’uscita di scena dell’assessora Pinuccia Montanari, che aveva la delega al Paesc, questa attività si è rallentata enormemente, gettando ombre sulla reale intenzione della giuntadi voler perseguire con serietà gli impegni assunti. Tra i settori più importanti del Paesc, tra l’altro responsabile di oltre un terzo delle emissioni climalteranti della città, quello della mobilità: esso viene affrontato attraverso il Piano Urbano della Mobilità ...

