Caos rifiuti | Raggi ?commissariata? | 5 giorni per trovare nuovi impianti

Rifiuti. Corrotti (Lega) : “Caos rifiuti - salvaguardare salute minori” : “La situazione della raccolta rifiuti nella Capitale è diventata ancora una volta insostenibile ma ora la presenza in grandi quantità nelle vicinanze dei plessi scolastici sottolinea la poca attenzione da parte delle istituzioni alla tutela del minore. Sono troppi i cassonetti che troviamo in luoghi sensibili con pericolo per gli utenti: vicino agli ospedali lasciando miasmi nauseabondi; nei pressi dei negozi collocati spesso in violazione del ...

SCIOPERO ROMA Caos MEZZI ATAC - SOS RIFIUTI/ Oggi 25 ottobre : Pd vs Raggi su sindacati : SCIOPERO ROMA ed emergenza RIFIUTI: chiusa metro C, blocco MEZZI, treni, trasporti, scuole, musei, ospedali. Per Articolo 1 "grande successo", appello Ama.

SCIOPERO ROMA : MEZZI ATAC - Caos RIFIUTI/ Oggi 25 ottobre : Di Maio "indecente" : SCIOPERO ROMA ultime notizie: MEZZI ATAC, metro, treni, trasporti, scuole, musei, emergenza RIFIUTI. Di Maio "indecente", sindaco Raggi contro sindacati.

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Caos rifiuti a Roma - è boom di disinfestazioni : Caos rifiuti a Roma, è boom di disinfestazioni Madrid, 3 ott - (Agenzia Nova) - Le difficoltà nella gestione della raccolta dell'immondizia di Roma hanno raggiunto un livello tale da far registrare un aumento eccezionale delle richieste di disinfestazioni da topi e ratti negli appartamenti, dalla pe

Caos rifiuti a Roma - Raggi mette alla guida di Ama l'attivista grillino Zaghis : Al posto del Cda dimissionario arriva l'ex portavoce del presidente De Vito accusato di corruzione. La difesa dei vertici dell'azienda dopo l'addio a soli 100 giorni dall'insediamento. E’ allarme dei medici per la salute

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Caos rifiuti a Roma : si dimette il cda di Ama dopo appena 100 giorni : È di nuovo Caos in Ama, la partecipata dei rifiuti del Campidoglio: oggi alle 14,30 si sono dimessi i tre membri del Cda nominato appena 100 giorni fa. Alla base della disputa tra l'azienda e il Campidoglio c'è ancora il bilancio 2017 di Ama, che non riesce ad essere approvato. L'azienda partecipata reclama 18 milioni di euro dal Comune di fatture per la Gestione dei servizi cimiteriali ma il Campidoglio ritiene che si tratti un ...

Rifiuti a Roma - si dimette il Cda di Ama : azienda nel Caos : Si è dimesso il consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...