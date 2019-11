CAOS BOLIVIA Cecilia Requena | vi racconto ' senza filtri' cosa accade nel Paese

CAOS BOLIVIA/ Quello che non torna nella strana fuga di Morales : Quanto è accaduto e sta accadendo in BOLIVIA, alla luce di alcuni retroscena su Evo Morales, sembra davvero piuttosto singolare

Bolivia - è CAOS : Morales scappa in Messico - rischio guerra civile : Il presidente dimissionario ottiene asilo politico all’estero, mentre pattuglie congiunte di militari e polizia fanno ronda per la sicurezza nel Paese. Parlamento convocato per decidere nuove elezioni

CAOS BOLIVIA/ Gli strappi che spiegano il mandato d'arresto per Morales : La crisi della BOLIVIA si sta aggravando notevolmente dopo il mandato di arresto emesso nei confronti dell'ex Presidente Evo Morales

CAOS BOLIVIA - Evo Morales si dimette ma per il presidente scatta un mandato d’arresto : È Caos in Bolivia, dopo l'annuncio di nuove elezioni, il presidente Evo Morales è stato costretto a dimettersi in tutta fretta perché l'esercito la polizia avevano dichiarato ufficialmente di essere contro di lui. Morales ha parlato di un colpo di stato e di saccheggi nelle case dei ministri. L'opposizione parla di un mandato di arresto mentre il Messico ha offerto asilo politico.Continua a leggere

CAOS BOLIVIA - si muove l'esercito e Morales si dimette : Evo Morales era al potere da tredici anni. Non cade perché sia stato un cattivo presidente, ma per eccesso di ambizione personale. Con lui la Bolivia ha goduto di una crescita economica molto solida e di una riduzione significativa della povertà

La Bolivia è nel CAOS - sì al riconteggio dei voti per fermare le proteste : Dopo l’incendio cileno, scontri violenti hanno segnato ieri la giornata a La Paz e Cochabamba, continuando la settimana di proteste contro i brogli che avrebbero caratterizzato le elezioni presidenziali dello scorso 20 ottobre. A urne appena chiuse, nelle maggiori città Boliviane erano state rinvenute cassette con materiale di voto e schede elettorali in appartamenti e addirittura in auto private. Inoltre, l’inspiegabile ...