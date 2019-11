Campionati Europei di corsa campestre | ufficializzata la lista dei 35 convocati | c’è

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019)19 uomini e 16 donne per la rassegna continentale di, in programma domenica 8 dicembre La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco deiper idi, in programma domenica 8 dicembre a Lisbona. Nella capitale del Portogallo, alla 26esima edizione dell’evento, sono attesi al via 35 azzurri: 19 uomini e 16 donne. Spicca il nome di Yeman Crippa, primatista italiano dei 10.000 metri con l’ottavo posto ai Mondiali di Doha, bronzo sulla distanza a Berlino 2018 e sesto lo scorso anno agli Eurocross di Tilburg. Ad affiancarlo, tra gli altri, il fratello Nekagenet Crippa, tricolore assoluto di mezza maratona. Entrambi sono saliti sul podio nella sedizione, terzi con il team senior azzurro. Nella categoria under 23 è invece inserito Yohanes Chiappinelli, bronzo continentale dei 3000 siepi. Si presenta da ...

