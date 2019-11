Cambogia | stop ai tour sugli elefanti verso i celebri templi di Angkor Wat | vittoria

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L'ente che gestisce il sito archeologico nel Paese del sud est asiatico ha stabilito che glinon saranno più utilizzati come attrazione per i turisti. Una decisione che arriva nel momento in cui sempre più viaggiatori, organizzazioni turistiche e animalisti in tutto il mondo si sono mossi per eliminare le attrazioni legate agli animali.

