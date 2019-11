Cambia tutto la modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e Note 9 | quali foto migliorate

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Come forse quasi tutti i possessori diS9 e9 sapranno, è in corso la sperimentazione in beta di Android 10 ma le novità in arrivo per i due smartphone vanno anche aldilà dello stesso firmware corposo così come nato dalle mani di Google. In particolare, gli sviluppatori al soldo del produttore sudcoreano hanno lavorato per aggiungere laal teleobiettivo e pure allacamera anteriore dei due esemplari. Si tratta dunque di un sicuro punto a favore dei due modelli in precise condizioni di scatto. IlS9 e9 restituirannoben più luminose, almeno in due occasioni. La prima, in assoluto, è quella in cui si scatterannoa distanza, in cui viene pure applicato lo zoom. La novità, in effetti, investe in pieno il teleobiettivo. Nel caso dinotturne o anche solo sul crepuscolo, i risultati saranno decisamente migliori, ...

matteorenzi : Prendiamo commissari, facciamo procedure d’emergenza ma interveniamo subito. Mi sembra l’uovo di Colombo: non capis… - Radio1Rai : ??@BentivogliMarco a @radioanchio: 'Ex #Ilva? La politica non è stata neutrale. Il disastro è tutto politico. L'atte… - __Fausta__ld : @Labellapassante Forse hai ragione, poi le si vede sotto la luce reale e tutto cambia. -